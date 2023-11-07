“Tahılda bir sorun olmaz"

Emre ERGÜL

Tahıl sevkiyatının sekteye uğrayıp uğramayacağı yöndeki bir soru üzerine Ergezen, “Açıkçası böyle bir şey beklemiyorum” dedi ve ekledi: “Bir anormallik yok. Gelen son raporlara göre, üretimde, ticarette ve stoklarda sorun yok.”

Ergezen, pandemi sonrası “2030’da küresel ekonominin lideri olur” denilen Çin’in önümüzde 10 yıl içinde bu hedefe ulaşamayacağı yönündeki son raporları da değerlendirdi: “Çin ile Hindistan’a beraber bakmak lazım.

Bunların ABD’yi geçebilmesi için ABD’nin yavaşlaması, onların da büyümesi gerekiyor. Sadece ticaretle olmaz, parasal güç ve sermaye piyasaşarı olarak da geçmeleri gerekir. Birbirlerine bağlılar. İhracata dayalı ekonomisi yüzünden ABD’nin büyümesi lazım. O yüzden de dünyanın lider ekonomisi olarak algılanmaz.”