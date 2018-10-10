Tarım Kredi "minimum kar" marjıyla enflasyonla mücadele edecek

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek verdiklerini belirterek, "Biz zaten Tarım Kredi olarak piyasayı regüle etmek için çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorduk, şu anda programa destek olmak için kar marjımızı minimuma çektik." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen haftalarda gübrede özel finansman yöntemiyle yüzde 15'lere varan indirim yaptıklarını anımsatan Poyraz, "Gübrede piyasa fiyatlarının altına indik. Sonrasında yemle ilgili yüzde 20'ye yakın indirim yaptık. Şimdi de bu kapsamda başta sıvı gübre kısmında olmak üzere, tarımsal ilaçlarda ve çiftçimizin yaptırdığı sigortalarda yüzde 10 civarında indirime gittik. Toplamda şu anda 50'nin üzerinde üründe yüzde 10 civarında indirim var." diye konuştu.

Maliyetleri azaltarak çiftçileri rahatlatmayı amaçladıklarına ifade eden Poyraz, şu anda maliyetlerin azaltılması noktasında Tarım Kredi iştiraki şirketlerin karlılık oranlarını yok denecek kadar aşağıya çektiklerini söyledi. Poyraz, indirimlerin orta ve uzun vadede kazanca dönüşeceğini dile getirdi.

Programa destek verdiklerini vurgulayan Poyraz, "Bu programın etkileri gelecek aydan itibaren enflasyon rakamlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Biz zaten Tarım Kredi olarak piyasayı regüle etmek için çok düşük kar marjlarıyla çalışıyorduk, şu anda kar marjımızı minimuma çektik." ifadesini kullandı.

Poyraz, piyasada krizi fırsat bilen bazı kesimlerin yurt dışı bağımlılığı olmayan sektörlerde bile ciddi fiyat artışına gittiklerine dikkati çekerek, programın, piyasanın daha rekabetçi ortamda gerçek maliyetlere doğru çekilmesi açısından iyi bir başlangıç olacağını bildirdi.

Ulusal market zincirlerinin indirim yapacağı 50 üründe Tarım Kredi'nin ürünlerinin olduğuna da işaret eden Poyraz, "Biz ana tedarikçi olarak ürünlerde indirim yapıyoruz, otomatik olarak onlar da indirime gidiyorlar." dedi.

Program kapsamında yapılan indirimler

Poyraz, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında Tarım Kredi iştiraki şirketlerce yapılan indirimleri ve sağlanan destekleri şöyle sıraladı:

- Tarım Kredi iştiraki Gübretaş tarafından bitki besleme ürünü sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 çeşit üründe yüzde 10 civarında indirime gidildi.

- Tarım Kredi şirketi Tarkim AŞ'nin 30 çeşit bitki koruma ürününde yüzde 10'a varan indirim yapıldı.

- Bereket Sigorta AŞ, Tarım Kredi çiftçi ortaklarına yönelik kasko, konut, iş yeri, çiftlik ve diğer geleneksel tarım sigorta primlerinde ilave yüzde 10 indirim başlattı.

- Tarım Kredi, tüm ithal ürünler için yapılan döviz cinsinden sözleşmelerini de Türk lirasına çevirdi.