Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Tarım sektörü son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "IV. Tarım Orman Şurası Tarım Ekonomisi Atölyesi"nde konuştu. Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasında olduğunun altını çizdi.

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ettiğini kaydederek; sektörün son 6 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü belirtti.

"Tarım, ekonomilerin lokomotif sektörlerinden biri"

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün güçlendirilmesi için bakanlıklar arasında sağlanan iş birliğinin hem sektöre hem de ekonomiye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Kalkınma planlarından Orta Vadeli Programlara ve kamu yatırımlarının yönlendirilmesine kadar birçok alanda verilen desteklerin sektörün geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün, gıda güvenliğini sağlama, büyümeye katkıda bulunma, kırsal kalkınmayı destekleme ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etme gibi önemli roller üstlendiğini belirtti:

"Bu rolleriyle tarım ülkeler için stratejik öneme haiz olmakla beraber, ekonomilerin de lokomotif sektörlerinden birisidir.

Biz de hükümetlerimiz döneminde tarım ve gıda sektörünü stratejik olarak ele aldık ve politikalarımızı da buna göre yön verdik. Bakanlık olarak temel görevimiz, gıda ihtiyacımızı güvenilir ve kaliteli bir şekilde ve uygun şartlarda karşılamaktır. Bunun yolunun ise sürdürülebilir, verimli ve kaliteli üretimden geçtiğini biliyoruz."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sürdürülebilir üretim için tarımsal destekler, kırsal kalkınma hibe destekleri ve uygun faizli finansman seçenekleri gibi uygulamalarla desteklediklerini anımsatarak, yapılan çalışmalar sayaesinde bitkisel ve hayvansal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını bildirdi.

"Tarım sektörümüz son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor"

Yumaklı,Türkiye'nin sebze ve meyve üretiminde dünyada 4'üncü sıraya çıktığını kaydederek, sektörün son 6 çeyrektir aralıksız büyüdüğünü de ekledi:

"Bugün tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sırada, dünyada ise ilk 10 ülke arasındayız. Bunun yanında ülkemiz, güçlü tarımsal altyapısını ihracatla da taçlandırıyor. Türkiye, tarımda 32,6 milyar dolarla net ihracatçı bir ülkedir.

Tarım sektörümüz son 6 çeyrektir aralıksız büyüyor. Geçen yıl Türkiye ortalamasının da üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomimize önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Tarım sektörümüz, geçen yıl 2 trilyon 428 milyar lira hasılayla gayrisafi yurt içi hasılamıza (GSYİH) yüzde 5,6 oranında katkı sağladı."

"Yeni teknolojilerle üretim kayıplarını azaltmaya odaklandık"

Bakan Yumaklı, tarım ve gıda sektörünün nüfus artışı, iklim krizi, afetler, toprak ve su kaynaklarının azalması ve kirlenmesi gibi küresel sorunlarla karşı karşıya olduğunun altını çizdi ve bu süreçte toprak, su, teknoloji ve verimlilik kavramlarının ülkelerin gündeminde üst sıralarda yer aldığını kaydetti.

Türkiye'nin de yeni teknolojileri tarımsal üretime entegre ettiğinden bahseden Bakan Yumaklı, şu örnekleri verdi:

"Geleneksel üretim gücümüzü, modern ve akıllı tekniklerle buluşturmaya odaklandık. Yeni teknolojilerle üretim kayıplarımızı azaltmaya, hastalık ve zararlılarla etkin mücadeleye, sulama sistemlerinin optimizasyonu ve dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesine odaklandık.

Bu dönüşümde çiftçilerimizin, gençlerimizin, akademisyenlerimizin ve teknoloji geliştirme uzmanlarımızın da önemli rolleri bulunduğunu belirtmek isterim."