Tarımdaki üretici fiyatları bir ayda yüzde 2 arttı

TÜİK, tarım ürünleri üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) eylül sonuçlarını açıkladı.

Buna göre endeks aylık bazda yüzde 2 artarken, yıllıktaki artış yüzde 31,09'u buldu. Yılbaşından bu yana artış yüzde 20,28 olurken, son 12 aylık ortalamalarda yüzde 52,58 arttı.

Sektörlerde önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,96 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,81 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 3,51 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 4,10 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 2,19 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,25 artış gerçekleşti.