Tarımsal insansız kara araçları ödül için yarışıyor

Yarışmanın finalde katılımcılardan insansız kara araçlarıyla, tarım arazisine benzetilen parkurdaki bitki sıra arasında kalan toprağı sıradaki bitkileri ezmeden 5 santimetre derinliğinde işlemesi, otonom olarak geçebilmesi ve yabancı otları tespit etmesi isteniyor.

Yarış ile karada hareket eden robot yardımıyla tarımda verimliliğin artırılması ve otonom araçların bu sektörde kullanımının yaygınlaşması amaçlanıyor. 30 Ağustos'ta tamamlanacak yarışlarda birinci olan takıma 100 bin, ikinciye 80 bin ve üçüncüye ise 60 bin lira ödül verilecek.

İş hayatı öncesinde güzel bir fırsat

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, TEKNOFEST ile öğrencilerin iş hayatına atılmadan önce kendi projelerini oluşturma ve fikir aşamasını icraya dönüştürdüğünü söyledi ve ekledi:

"Tarım teknolojileri insanlığın aslında icat ettiği ilk teknolojilerinden biri. Binlerce yıldır insanlık hep daha iyi, etkili ve verimli tarım nasıl gerçekleştirilebilir üzerine çalışmalara devam etti. Sanayi devrimiyle bu ciddi şekilde hızlandı ve şimdi otonom teknolojileriyle tarımda insan bağımlılığının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. İnsanlık var olduğu müddetçe tarım ihtiyacı da sürecek. Bunu en verimli, kaliteli ve doğala en yakın ile sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmek için bu alanda teknolojilerinin geliştirilmesini destekliyoruz. TEKNOFEST sadece bugünün değil aslında geleceğin de yarışması."