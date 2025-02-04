TARSİM'den bir ilk! Ayçiçeğine yüzde 70 devlet destekli sigorta...

Ayçiçeği, TARSİM tarafından köy bazlı verim sigortası kapsamına alındı. Konuya yönelik "İlk defa ülkemizde bir üründe yüzde 70 devlet destekli bir sigorta yapılacak" açıklamasında bulunan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Şafak Kırbiç, çiftçiyi kuraklık riskine karşı koruma altına almayı amaçlayan gelişme konusunda detaylı bilgi verdi.

Ayçiçeği üreticisinin son yıllarda özellikle yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle zor dönemler geçirdiğini ifade eden Kırbiç, ayçiçeğinin Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 'köy bazlı verim sigortası' kapsamına alınmasıyla çiftçilerin ürününü güvence altına alacağını söyledi.

İlk kez 2025'te uygulanmaya başlanacak

Kırbiç, "TARSİM ayçiçeği verim sigortasını ilk defa bu yıl uygulamaya başlayacak. Bölgemizde çok kurak dönemler yaşıyoruz. Bir önceki yıl Tekirdağ, geçtiğimiz yılda da Edirne'de ciddi sorunlar yaşadık. Yer yer biçilmeyen yerler oldu. Bu yüzden çiftçilerimizin ürününün garantiye alınması anlamında sigortalama çok faydalı olacak" dedi ve ekledi:

"Birkaç ürüne daha desteğin yüzde 70'e çıkarılacağını öğrendik, bu durumda tabi memnuniyet verici. Ürünü garanti altına almak gerçekten çok önemli. Üretimin devamlılığının sağlanması ve sürdürülebilirlik açısından bu destekler çok önemli."