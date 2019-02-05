Toplam şeker kotası 2.7 milyon ton oldu

05 Şubat 2019

Ülke toplam şeker kotası 2019-2020 pazarlama yılı için 2.7 milyon ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'i nispetinde, 131 bin 625 ton olarak belirlendi.

Karar kapsamında, nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ise ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'i nispetinde 67 bin 500 ton olarak tespit edildi.

Karar ekinde, 2019-2020 pazarlama yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.

Şeker kanuna göre yurt içi talebe göre üretilen ve yıl içinde iç pazara verilen şeker miktarı A kotası, bunun belli bir oranına karşılık gelen ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarına B kotası adı veriliyor.

Kaynak: Reuters