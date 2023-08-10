“Topraksız tarım ile vahşi sulamanın önüne geçilebilir”

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’de ve dünyada topraksız tarıma verilen değer her geçen gün artıyor. Topraksız tarım yöntemi, toprakta yapılan yetiştiriciliğe göre çeşitli üstünlükler sağlıyor. Bir yandan sebzenin, meyvenin türüne göre yıl boyu sürekli üretim yapılmasına imkan verirken diğer yandan da daha fazla verim elde edilebiliyor. Daha az gübre ve su kullanımına olanak tanıyan yöntem sürdürülebilirliğe de büyük katkı sunuyor.

Son yılların yükselen trendi topraksız tarım yöntemiyle yaban mersini (blueberry) yetiştiren Land of Berry, ürünlerini Merry&Berry markasıyla pazara sunuyor.

Antalya’nın Serik bölgesinde yer alan 151 dönümlük arazi üzerinde dünyanın en kıymetli yaban mersinini ürettiklerini söyleyen Land Of Berry Yönetim Kurulu Başkanı Meriç Ünver, “Coğrafyamızın iklim şartlarına en uygun türlerden "Ventura", "Biloksi" ve "Star" türlerini yetiştiriyoruz.

Bu yıl ilk hasatımızı gerçekleştirdik ve 50 tonluk ürün elde ettik” dedi. Gelecek yıllarda 100 tonun üzerinde rekolte elde etmeyi amaçladıklarını belirten Ünver, hem iç piyasada hem de ihracatta söz sahibi olmak istediklerini vurguladı.

Türkiye, örtü altı varlığında dünyada dördüncü

İklim krizinin etkilerini daha fazla hissettiğimiz şu günlerde su kaynaklarının korunmasının önemine dikkat çeken Ünver, bunun için de en etkili yöntemlerden birinin topraksız tarım olduğunu belirtti. Türkiye’nin örtü altı varlığı bakımından dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ikinci sırada yer aldığını kaydeden Ünver, “Ülkemizin toplamda 850 bin dekardan fazla örtü altı üretim alanı bulunuyor.

Şu anda toplam sera alanının 1,6’sına denk gelen 14 bin dekarda da topraksız tarım yöntemi uygulanıyor. Üreticileri teşvik ederek bu oranı daha da artırmamız gerekiyor. Ülkemiz gerek iklim yapısı gerek ürün çeşitliliği ile gerçekten cennet gibi. Bu yapıyı sürdürmek için de elimizdeki kaynakları korumamız gerekiyor. Topraksız tarıma ağırlık verip suyumuzu korursak hem verimi artırabilir hem de geleceğe daha sağlıklı bakabiliriz” diye konuştu.

Tüm ürünlerini titizlik ve hassasiyet içinde ürettiklerini söyleyen Ünver, Merry&Berry markasıyla yetiştirdikleri tüm yaban mersini çeşitlerinde en yüksek kaliteyi yakalamayı hedeflediklerini belirtti. Bu yıl 50 tonluk bir ürün elde ettiklerini ve ürünlerinin yüzde 90’ının ihracata ve iç piyasaya sunduklarını anlatan Ünver, “Meyvelerin yüzde 10’u ise direkt meyve olarak satıldı. Özellikle birkaç yıl içinde ihracatta başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bu konuda ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Ürün miktarı ve kalitesi artırılabilir

Topraksız tarımın, topraksız ortamda bitki yetiştirilmesine olanak tanıyan bir yöntem olduğunu söyleyen Meriç Ünver, bu yöntemde bitkilerin ihtiyacı olan besin elementlerini topraktan değil, özel olarak hazırlanan ve suya karıştırılan besin solüsyonlarından karşıladıklarını belirtti.

Modern işletmelerin yıl boyu sürekli üretim yapabildiğine değinen Ünver, bunun yanı sıra topraksız ve dikey tarım uygulamaları ile birim alanda daha fazla üretimin gerçekleştirilebildiğine dikkat çekti. Uygun iklim koşullarının sağlanmasıyla ürün miktar ve kalitesinin de artırılabildiğine vurgulayan Ünver, “Daha az su ve gübre kullanıldığı için hem su tasarrufu sağlanıyor hem çevreye daha az zarar veriliyor hem de böylelikle sürdürülebilirliğe katkı sağlanmış olunuyor” dedi.