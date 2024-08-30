TÜDKİYEB Genel Başkanı: Yem bitkilerine verilen destek hayvancılığı geliştirecek

Hayvancılıkta birim maliyetlerin yaklaşık yüzde 70'inin kaba ve kesif yemden kaynaklandığına ve kaba yem ihtiyacı karşılanmadıkça hayvancılıktaki maliyet artışlarının önüne geçilemeyeceğine işaret eden Nihat Çelik, şunları kaydetti:

"Kaba yem açığımızı göz önüne aldığımızda yem bitkilerine verilen desteklerin hayvancılığın gelişimine olumlu yönde ivme kazandıracağını söyleyebiliriz. Özellikle küçükbaş hayvancılığımızın kaba yem açığının kapatılmasını sağlayacak çok yıllık, tek yıllık yem bitkileri ile yapay çayır mera ve silajlık yeme verilen desteklerde yüzde 100 oranında artışlar yapılması, su kısıtı olan havzalarda kuruda ekilecek olan yem bezelyesi, fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 oranında ödeme yapılması, Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat, Tunceli'de yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 ödeme getirilmesi üreticilerimizi yem bitkileri üretimine teşvik edecek, dolayısıyla da kaba yem üretimimiz artacaktır. Dolayısıyla yem bitkileri destekleri hayvancılığa verilen desteklerle birlikte bütün olarak sektörümüzün asli unsurları olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimize, sonuç olarak da ülkemiz tarımına çok değerli katkılar sunacaktır."

Yüzde 104 artış

Kararda yer alan tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin yüzde 104 artırılarak 294 bin liraya çıkarılmasının da tarım sektörüne olumlu yansıyacağına dikkati çeken Çelik, bu konuda geçmiş yıllarda tarım danışmanlarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilecek olması açısından kararın memnuniyet verici olduğunu ifade etti.