Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Güney Amerika'dan hayvan ithalatı planlıyor

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği'nin (TÜKETBİR), Güney Amerika'dan etçi ırk gebe ve gebe olmayan düve ithalatı yapmayı planlandığı bildirildi.

TÜKETBİR tarafından üye birliklere gönderilen bilgilendirme yazısında, bu ithalat sürecinin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tensipleriyle yürütüleceği belirtilirken, sürecin sektörel istikrar ve üretim kapasitesine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, ithalatın öncelikli olarak Bakanlık tarafından ‘Besi Havzası’ olarak belirlenen illere yönlendirileceği, tahsisatın ise ön başvuru sırasına göre yapılacağı ifade edildi. Alt ve üst başvuru sınırları ise henüz belirlenmedi.

Söz konusu programa, hâlihazırda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsala Destek, Hayvancılığa Bereket” projesine başvuranların dahil olamayacağı, bu kapsamda kontrolün Bakanlıkla eşgüdüm içinde yürütüleceği aktarıldı.

Başvuru yapmak isteyen üretici ve işletmelerin dilekçelerini ve kapasite raporlarını 15 Mayıs Perşembe günü mesai bitimine kadar Merkez Birliğine iletmeleri gerekiyor.