Türkiye, sofralık zeytin üretiminde dünya liderliğini koruyor

Yerel ürün ve üreticilere destek amacıyla 6 yıldır düzenlenen Hapimag Sea Garden Hasat Günü etkinliğinde, yerel zeytin üreticileri ve sektörün profesyonelleri bir araya geldi. Kuruldukları günden bu yana yöresel değerlere sahip çıkmayı misyon edindiklerini ifade eden Hapimag Türkiye, İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan ve Hollanda Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, "Ülkemiz zeytin konusunda dünyanın lider üreticilerinden biri. Bu yıl 30’uncu yaşımızı kutlarken yerel ürün ve üreticilere destek olmak, yöresel lezzetleri evrensele taşımak amacıyla altı yıl önce başlattığı ‘Sea Garden Hasat Günü’ etkinliklerine devam ediyoruz. Sürdürülebilirliğe ekolojik, ekonomik ve sosyal olmak üzere bütünsel şekilde yaklaşıyoruz” dedi.

Kendi zeytinyağını üretiyor, lokal ürünleri destekliyor

Sürdürülebilirlik ilkesini doğa için benimseyen Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da Ege’nin bereketli topraklarında yetişen doğal ürünler mutfaktan sofralara taşınıyor. Yemek artıkları ve organik atıkların gübreye dönüştürülerek tesisteki bahçelerde ve zeytinliklerde kullandıklarını vurgulayan Demirkol, artan gübrenin de çevre köylerde yaşayan üreticilere dağıtıldığının altını çizdi. Sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında yerel ürün üretimini desteklerken, bu ürünleri mutfaklarında hazırlanan yemeklerle misafirlerinin beğenisine sunan Hapimag Sea Garden, yıllardır soğuk sıkım usulü ile kendi zeytinyağlarını üretiyor. Bunun yanında tesis içerisinde bulunan mandalina ağaçlarından toplanan Bodrum Mandalinaları, meyve suyu ve reçel üretiminde, keçiboynuzu ağaçlarından toplanan keçiboynuzları ise kurabiye ve tatlı yapımında kullanılıyor. Ayrıca yakın zamanda kurulacak kovanlar aracılığıyla tesis kendi balını üretmeye de başlayacak. Tesis, yerel üreticileri destekleme çalışmaları kapsamında, misafirlere servis edilen ekşi mayalı ekmeklerde kullanılan Karakılçık Unu’nu yakınlardaki Karaova bölgesinden temin ediyor. Yöre halkının ürettiği şaraplar, incir, gambilya bakla gibi mahsuller de menüde kullanılıyor.

Çocuklara özel etkinlikler

Tesis bu kapsamda Hasat Günleri vesilesiyle de çocuklara özel düzenlediği etkinliklerle, doğa ve toplum için fayda yaratmaya devam ediyor. Çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve doğayla güçlü bağ kurmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen fidan dikimi, zeytin hasadı ve zeytinyağı sıkımı gibi etkinlikler sayesinde doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor ve gelecek nesillere sürdürülebilir yaşam farkındalığı kazandırıyor.

Bu yıl Oleolog Pelin Omuroğlu iş birliği ve Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Omuroğlu ise, “Sürdürülebilir zeytin ve zeytinyağı üretimi ile mutfak kültürü, sağlık ve lezzetin buluşma noktası olan turizmi de beraberinde getirir. Sürdürülebilirlik vizyonunu her alanda ön plana çıkaran, bu konuda birçok alanda öncü olan Hapimag ile zeytinin sürdürülebilirliği konusunda da aynı felsefeyi paylaşıyoruz. Zeytin, yalnızca bir ürün değil, geleceğimizi besleyen bir miras” dedi.