TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Çiftçilerin borçları giderek artıyor

Mayıs ayında 407 milyar olan çiftçi borcu Haziran’da 474 milyara çıktı. Şemsi Bayraktar, 2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı’nda, “Çiftçilerimiz borçlanarak üretim yapıyor.

Mayıs ayında 407 milyar olan çiftçilerimizin borcu Haziran rakamlarına baktığımızda 474 milyara kadar çıkıyor” dedi. Bayraktar, tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu, pandemi ve iklim krizi nedeniyle buna şahit olduklarını belirterek, “Ciddi bir gıda milliyetçiliği yaşanıyor.

Bazı ülkeler önemli ürünlerini stoklamaya devam ediyor. Özellikle yeterlilik oranları düşük olan ürünlerde stratejik ürünlerde kendimize yeterli hale gelmemiz lazım. Üretim projeksiyonlarını buna göre yapmamız gerekiyor. Dünyada böyle bir gıda krizi bekleniyor. Biz de Akdeniz havzasındayız ve kuraklıktan biz de etkilenmeye devam edeceğiz. Paranız olsa dahi gıda alamayacağımız günler gelecek” diye konuştu.”

“2001 yılından beri tarım envanteri sayımı yapılmadı”

Bayraktar, sağlıklı tarım politikalarının geliştirilebilmesi, planlama yapılabilmesi ve üretim projeksiyonlarının ortaya konması için bir tarım envanterine ihtiyaçlarının olduğunu söyleyerek, “TZOB 755 Ziraat Odamızla böyle bir çalışmaya katkı sağlamak için hazırız. Tarım sayımı en son 2001 yılında yapıldı. FAO bizden bunu 10 yılda bir istiyor. Fakat 2001 yılından beri de bunu yapamadık” dedi.