Uluslararası Bal Kongresi İstanbul'da yapılacak

29 Eylül 2017

Çin’den sonra bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye, bu yıl 45’inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor.



Türkiye’nin dört mevsimi yaşaması, uygun iklim koşulları ve bitki örtüsü çeşitliliğinin yanı sıra son yıllarda arıcılık sektörüne yapılan destekler, sektörün büyümesine yardımcı oldu. Özellikle, çam balı üretiminde, dünya genelindeki ihtiyacın yüzde 90’ını karşılayan Türkiye, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında yapılacak 45’inci Apimondia Uluslararası Arıcılık Kongresi’ne ev sahipliği yapıyor. İlk kez İstanbul’da yapılacak kongrenin, Türk balının tanıtımı için büyük önem taşıdığını belirtiliyor.

Dört mevsim bal üretiyoruz

Türk balının kalitesi ile dünyada ünlü olduğunu belirten Honeyci markasının kurucusu ve 32 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “Ülkemiz bal üretimi konusunda dünyada ikinci sırada yer alıyor. İklim koşullarımız, bitki örtümüzün çeşitliliği ve flora zenginliği ile dünyanın bal üretimi konusunda merkezi konumundayız. Türk balı dünyada kalitesi ile ünlü. Ülkemizin iklimi arıcılığa oldukça elverişli ve dört mevsim bal üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk balı dünyaya tanıtılacak

Kongrenin İstanbul’da yapılmasının Türk balının tanıtımı açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, “2013 yılında Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan kongreye katılım göstermiş ve 2017 yılında yapılacak kongrenin ev sahibi olacağımız haberini alarak dönmüştük. Bu yıl, kongrenin ülkemizde yapılması, balımızın tanıtımı anlamında büyük önem taşıyor. Flora zenginliğine sahip Türk balı, Amerika, Çin, Almanya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Pakistan, Bangladeş, başta olmak üzere 120 ülkenin katılacağı bu etkinlikte dünyaya tanıtılacak. Bu kongrenin ülkemizde yapılıyor olması, sektörde geldiğimiz noktayı göstermektedir” dedi.