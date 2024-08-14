Ürdün tarım ürünlerinde kolera tespit edilince ithalat durdu
İsrail'in Ürdün'den ithal ettiği tarım ürünlerinde kolera tespit edilmesi ve ithalatın durdurulması nedeniyle, İsrail'de meyve sebze fiyatları fırladı. İsrail Çiftçi Konseyi Üyesi İbrahim Mavasi, ülkede sebze meyve fiyatlarının artışındaki etkenlerinden birini Gazze'nin üretici statüsünden tüketici durumuna geçmesi olarak gösterdi.
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Tarım ürünleri ithalatında yaşanan sorunların ardından, artan maliyetler nedeniyle yerel meyve-sebze üretiminin de düştüğüne dikkat çeken İbrahim Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 885 dolara yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.
Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.