Ürdün tarım ürünlerinde kolera tespit edilince ithalat durdu

Tarım ürünleri ithalatında yaşanan sorunların ardından, artan maliyetler nedeniyle yerel meyve-sebze üretiminin de düştüğüne dikkat çeken İbrahim Mavasi, bir ton domatesi üretmenin maliyetinin 885 dolara yükseldiğini, bu nedenle ürünlerin tüketiciye yüksek fiyatlarla ulaştığını aktardı.

Mavasi, üretimde maliyetin azaltılması için çiftçilere devletten daha fazla teşvik sağlanmasını talep etti.