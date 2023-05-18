Üretici kuru çayda maliyetin üstünde fiyat bekliyor
Çaykur geçen hafta çay alımına başladı. Ancak mevsim nedeniyle henüz olgunlaşmayan çayda hasat bu hafta başlayacak. Yaş çay alım fiyatı 11 lira 30 kuruş olarak belirlenirken üretici kuru çayda maliyetin üzerinde; 90 lira civarında fiyat bekliyor.
Çaykur geçen hafta çay alımına başladı. Ancak mevsimin etkisiyle henüz olgunlaşmayan çayda sezon önümüzdeki hafta başlayacak. Önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çay alım fiyatının bu yıl yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş olduğunu açıklamıştı. Çay Üreticileri Meclisi’nin talebi ise destekleme bedeli ile birlikte taban fiyatın 18 lira olmasıydı.
2022 yılında ise taban fiyat yüzde 73 artırılarak 3,87 liradan 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme fiyatını yüzde 130 üzerinde artışla 30 kuruşa çıkarılmıştı.
Mevsim nedeniyle hasat gecikti
Havaların soğuk gitmesi nedeniyle henüz çay tamamen olgunlaşmış değil. Rize Ticaret Borsası Genel Sekreteri İsmail Kocaman satışa yeni başlanıldığını, gelecek haftadan itibaren hasatın tam anlamıyla başlayacağını söyledi. Çaykur’un henüz çok az alım yapabildiğini kaydeden Kocaman, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iyi bir sezon beklediklerini ifade etti. Geçen yıl Kredi Garanti Fonu ile birlikte firmalara finans temin edildiğini kaydeden Kocaman, hem özelin alımlarında hem Çaykur alımlarında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.
Bu sene de aynı süreci bekleyen İsmail Kocaman, “Yaş çay fiyatı açıklandı ama kuru çaya zam gerekiyor. Kuru çaya zam yapılmazsa sıkıntı olur. Yaş çaya yüzde 70’e yakın zam yapıldı. Maliyetler yüzde 70’e yakın arttı. Kuru çayın 60-70 lira olan fiyatının 90’ın üzerine çıkması gerekiyor ki maliyetlerle başa baş olsun” dedi.
2022’de rekolte 1.269 bin tonun üzerine çıktı
Doğu Karadeniz Bölgesi’nde yeni yapılan ölçümlerde 791.287 dekar alanda yaklaşık 205.118 üretici çay tarımı yapılıyor. Yaş çay ürün rekoltesi son dört yılda ortalama 1.250 -1.400 bin ton arasında değişirken 2022 yılında rekolte 1.269 bin tonun üzerine çıktı.
Çay sektöründe üretim yapan 207 adet çay fabrikası bulunuyor. Bunların 47’si Çaykur, 144’ü özel sektöre ait çay fabrikaları. Bu fabrikaların 104’u Rize’de, 26’sı Trabzon’da, 12’si Giresun’da ve 2’ü ise Artvin’de bulunuyor.
Çay sektörü faiz sarmalından nasıl kurtulur?
Rize Ticaret Borsası’nın 2023 çay raporunda çay sezonu öncesi açıklanan yaş çay taban fiyatı oranında kuru çay zammının eş zamanlı açıklanmasının yararlı olacağına dikkat çekiliyor. Müstahsil ve üreticiyi direk ilgilendiren fiyat düzenlemesi ile yaş çay alımları olumlu etkilenecek, yaş çay alımları taban fiyatın altında düşmeyecek. İkinci olarak; yaş çayda kademeli ödeme sistemine geçilmesine ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Çay sektörü Çaykur dahil müstahsil ödemelerini nakit veya bir sonraki ay ödeyebilmek için faizlere başvuruyor. Bu sorunu çözebilmek için ödemelerin mayıstan başlayıp bir sonraki yıl hazirana kadar 12 aya yayılıp periyodik ödeme sistemiyle yapılması öneriliyor. Çay sektörünün faiz sarmalıyla yürüdüğü belirtilen raporda, bu faiz sisteminden kurtulmak için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım desteğinin artırılması gerektiği belirtiliyor. Üçüncü olarak; çay için yasal düzenleme ihtiyacına dikkat çekiliyor.