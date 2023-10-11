 Yabani zeytin ağaçları ekonomiye kazandırılıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Yudum Egemden ve Tohum Derneği iş birliğinin yanı sıra projeye İzmir, Muğla, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüklerinin desteği ve İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nün teknik konularda katkısıyla yürütülüyor.

Proje kapsamında Aydın Kuşadası Kirazlı Köyü’nde aşılanan ağaçlar, Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya ve Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh’in katıldığı programda çiftçilere sahiplendirildi. İlk olarak Manisa’de Davutlar, Kaleköy, Sarma ve Sarıalan köylerinde başlayan projenin ikinci yılında Kuşadası Kirazlı Köyü’nde aşılama çalışmaları yapıldı.

Yudum Egemden ve Tohum Derneği, projeyi önümüzdeki yıllarda zeytin yetiştirilen farklı bölgelerinde de sürdürecek. Doğada kendiliğinden yetişen zeytin ağacına, yabani zeytin veya delice (oleaster) deniliyor. Delice, aşılanıp ıslah edilerek kültür bitkisine dönüştürülüp verimli hale getiriliyor.

Türkiye’deki halihazırda mevcut delice türü ağaçların aşılanarak ekonomiye kazandırılmasının, çiftçimize ve ülkemize en az 60 milyon dolar katkı sağlayacağı tahmin ediliyor. Aşılanan ağaçlar, projeden faydalanan köylerde kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerin kullanımına verildi. Proje ile ekonomiye kazandırılan zeytin ağaçları sayesinde çiftçilerin de desteklenmesi sağlanıyor.

“Amacımız yerli üretimi artırmak”

Savola Gıda Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde yarım asırlık bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, Yudum markalarının sektöre her konuda öncülük ettiğini ifade etti.

Bu vizyonla yerli üretimin artırılmasına ve çiftçilerin desteklenmesine yönelik başlattıkları projeleri sürdürdüklerini bildiren Balazadeh, “Bu proje de üretici, çiftçi, kamu, sivil toplum kuruluşları olarak iş birliği içinde çalıştığımız ve sonuçlara imza atabileceğimizin bir göstergesi. Sektörün öndegelen markası olarak üretimimize ve çiftçilerimize katkı sağlayacak, Türk zeytinyağı kalitesini dünyaya tanıtacak projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Uzakdoğu’ya ihracat için 5 yıllık strateji yapılmalı

Türkiye’nin zeytinyağı üretiminde önemli bir ülke olduğunu belirten Savola Gıda Türkiye Genel Müdürü Houmer Balazadeh, ihracatta Uzakdoğu ve Ortadoğu’nun zeytinyağı konusunda yeni gelişen pazarlar olduğunu vurgulayarak, söz konusu pazarlara yönelik en az 5 yıllık stratejilerin yapılaması gerektiğini söyledi.

İhracatta konulan yasağın uzun süre devam etmesi halinde Türkiye yarayacağını ifade eden Balazadeh, söz konusu yasakların uzun vadede olması halinde Türk markaların yarayacağını belirtti. Böylece İspanyolların ülkemize yaklaşacağını ve burada üretim yapacaklarını dile getiren Balazadeh, “Bugüne kadar İspanyalılar pek bize yaklaşmadılar. Onlar ürünü İspanya’ya götürüp, orada işlemek istiyorlar. Bizim uzun vadede marka yaratmak ve rafta yer almak için bizim 5 yıllık bir strateji yapmamız lazım.

İspanya, ABD'de gibi pazarlarında çok güçlü. O yüzden biz de Ortadoğu gibi Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore pazarları hala bakir pazarlara yönelmeliyiz. Çünkü 1.4 milyardan fazla nufüsu bulunan Çin'in 300 milyonu ABD ve Avrupa’dan daha zengin. Türkiye bu fırsatı kullansa tamamen Çin piyasasına hakim oluruz. Amerika’nın 5 katı büyüklüğünde bir pazar” dedi.

Musa Kaya: Yüzlerce çiftçiye destek sağlıyoruz”

Savola Gıda ile başlattıkları Yerli Ayçiçeği Tohumu Destekleyici Sosyal Sorumluluk Projesi sektörde bir ilk olduğuna dikkat çeken Tohum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Musa Kaya, söz konusu projelerinin üçüncü yılına ulaştığını söyledi. Geçen yıl Delice Zeytin Ağaçlarının Aşılanması Projesini başlattıklarını aktaran Kaya, “Binlerce zeytin ağacını ekonomiye kazandıracağımız projede bu sene Aydın Kuşadası’nda yüzlerce çiftçimize destek sağlıyoruz” diye konuştu.