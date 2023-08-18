Yerli hibrit ayçiçekleri sıcaklıktan az etkilendi

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Trakya'da 5 bin 500 çiftçinin 60 bin dekar alanda yerli ve milli hibrit yağlık ayçiçeği ekimi yaptığını belirtti.

Trakya'nın son yılların en sıcak yazını yaşadığını dile getiren Toruk, "Çok kurak bir yıl geçirdiğimiz için ayçiçeğinde bu sene sorunlar yaşıyoruz. Rekoltelerde düşüşler var. Trakya'da ayçiçeği bu durumdan zarar gördü. Dernek olarak biz Trakya Kalkınma Ajansı ile Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün ıslah ettiği çeşitlerle bölgede üretim yapıyoruz. Bir çeşidin bölgesel ıslahının önemini bu sene daha çok gördük" ifadelerini kullandı.

“Tohum seçerken dikkatli olunmalı”

Toruk, bu sene ayçiçeğinde yaşanan durumun çok nadir görülen bir durum olduğunu, Trakya genelinde bazı bölgelerde ayçiçeklerinin hasat edilemeyeceğini söyledi. Türkiye'nin birçok üründe kendi çeşidini geliştirmeye başladığını belirten Toruk, "Trakya'da geliştirilen çeşitlerin bu sene yaşanan aşırı sıcaklar ve kuraklığa karşı daha toleranslı olduğunu, daha dayanıklı olduğunu görmekteyiz.

Türkiye farklı bölgelerden oluşan bir ülke. Tohumlar geliştirilirken iklim ortalaması göz önüne alınarak geliştiriliyor " ifadesini kullandı. Çiftçilerin ayçiçeği tohumu seçerken dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Toruk, "Bu bölgede geliştirilen yerli çeşitlere çiftçilerimiz güvensin çünkü bu çeşitler bölgenin çeşitleri." diye konuştu. Çiftçi Ersan Araç da 70 dönüm alanda yerli ayçiçeği ekimi yaptığını dile getirdi.

Ayçiçeği üreticilerin bu sene beklenmedik bir durumla karşılaştığını ifade eden Araç, "Ektiğimiz yerli çeşitte de kayıp oldu ama diğer çeşitlere oranla bizim zararımız daha az. Daha düşük bir kayıp yaşıyoruz. Bu çeşit kuraklığa ve değişen iklime daha çok uyum sağladı. Diğer çeşitler sıcaklara karşı daha çabuk direnç kaybetti ve güzel sonuç alamadılar. Biz daha şanslı olduğumuzu gördük. Bu kötü sezona göre bizim durumumuz kötünün iyisi." dedi.