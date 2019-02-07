"Yumurtada KDV yüzde 1'e düşürülmeli"
Yaklaşık 7 milyar lira ciroya sahip sektördeki gelişmeleri DÜNYA'ya değerlendiren YUM-BİR Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Derya Pala, tüketimin artması ve sürdürülebilir üretim için KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi gerektiğini söyledi. (Hüseyin Gökçe)
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