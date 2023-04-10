Yurtdışı tarımsal yatırım "ülke masaları" ile artacak

İklim değişikliği ve uluslara­rası krizler ülkeleri tarımsal üretim konusunda yeni arayış­lara iterken, Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda arz güvenli­ğinin sağlanması ve tarımsal üretim ve ihracatın artırılması için önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriş­ci'nin talimatı üzerine ilk etap­ta "kardeş ve gönüldaş" 12 ülke­de tarımsal üretimi geliştirmek, Türk iş insanlarına bu ülkeler­deki tarımsal üretim olanakla­rını tanıtmak ve yerli tarım sek­törünün bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak amacıyla "ül­ke masaları" oluşturuldu.

Bu ül­keler arasında Azerbaycan, Ce­zayir, Çad, Gürcistan, Kazakis­tan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakis­tan, Türkmenistan ve Venezue­la yer aldı. Uruguay, Gana ve Sır­bistan için de yatırımcı rehber­lerinin kısa sürede sunulması planlanıyor.

"Ülke Masaları Ta­rım Sektörü Yatırımcı Rehberi" ile söz konusu bölgelerde özel sektör kanalıyla yatırım olanak­larının geliştirilmesi ve ihraca­tın artırılması hedefleniyor. Söz konusu rehbere, Bakanlığın in­ternet adresi ana sayfasında yer alan ilgili sekmeden ya da Ta­rımCebimde mobil uygulama­sından ulaşılabiliyor.