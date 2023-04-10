Yurtdışı tarımsal yatırım "ülke masaları" ile artacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatı üzerine ilk etapta "kardeş ve gönüldaş" 12 ülkede tarımsal üretimi geliştirmek, Türk iş insanlarına bu ülkelerdeki tarımsal üretim olanaklarını tanıtmak ve yerli tarım sektörünün bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak amacıyla "ülke masaları" oluşturuldu.
İklim değişikliği ve uluslararası krizler ülkeleri tarımsal üretim konusunda yeni arayışlara iterken, Tarım ve Orman Bakanlığı da gıda arz güvenliğinin sağlanması ve tarımsal üretim ve ihracatın artırılması için önemli bir adım attı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatı üzerine ilk etapta "kardeş ve gönüldaş" 12 ülkede tarımsal üretimi geliştirmek, Türk iş insanlarına bu ülkelerdeki tarımsal üretim olanaklarını tanıtmak ve yerli tarım sektörünün bilgi ve birikimini bu ülkelere aktarmak amacıyla "ülke masaları" oluşturuldu.
Bu ülkeler arasında Azerbaycan, Cezayir, Çad, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Türkmenistan ve Venezuela yer aldı. Uruguay, Gana ve Sırbistan için de yatırımcı rehberlerinin kısa sürede sunulması planlanıyor.
"Ülke Masaları Tarım Sektörü Yatırımcı Rehberi" ile söz konusu bölgelerde özel sektör kanalıyla yatırım olanaklarının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması hedefleniyor. Söz konusu rehbere, Bakanlığın internet adresi ana sayfasında yer alan ilgili sekmeden ya da TarımCebimde mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.