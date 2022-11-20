Yusufeli Barajı 22 Kasım'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Artvin ile Erzurum arasında yapılan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'yla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı'nın 22 Kasım'da açılacağını bildiren Karasimailoğlu, şunları kaydetti:

"Baraj projesi kapsamında Yusufeli ilçesinin mevcut yerleşkesi ve kara yolunun bir bölümü sular altında kalacağı için ilçenin yeni yerleşimine ulaşım sağlayacak Relokasyon Yolları'nı projelendirdik. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında, 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen Relokasyon Yolları'nda 56,7 kilometre uzunluğunda 39 adet tünel, 3 bin 615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük bulunuyor. Projede, bölgedeki yerleşkelerin yola katılımını sağlayan 5 farklı seviyeli, 12 hemzemin olmak üzere toplam 17 adet kavşak da yer alıyor."

"2 bin 188 metre uzunluğunda 4 teknolojik köprü yaptık"

Karaismailoğlu, 100 yılda yapılacak projeleri 20 yıla sığdırdıklarına işaret etti. 2003'te Türkiye genelindeki bütün tünellerin uzunluğunun sadece 50 kilometre olduğunu aktaran Karaismailoğlu, şu anda Yusufeli Barajı'nın etrafında 56,7 kilometrelik tünel inşa edildiği bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, projedeki tünellerin Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile 5 yılda tamamlandığının altını çizerek, tünellerin elektromekanik işleri kapsamında aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve trafik sistemlerinin de hazır olduğunu belirtti.

Tünellerin yönetimi için T-11 ve T-12 tünelleri arasında Yusufeli yeni ilçe merkezinde Tünel Kontrol Merkezi'nin de bulunacağını bildiren Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Güzergahtaki geniş ve zorlu vadi geçişleri, toplam uzunluğu 2 bin 188 metre olan 4 adet teknolojik köprü ile sağlanacak. Tekkale Viyadüğü 628 metre uzunluğunda dengeli konsol yöntemiyle inşa edildi. 5 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 144 metreye ulaşıyor. Köprünün üstyapı genişliği 14,5 metredir. Yusufeli Viyadüğü ise itme sürme yönteminin kullanıldığı ortotropik çelik üstyapı tipinde 685 metre uzunluğunda, 9 açıklıklı olarak projelendirildi. En yüksek ayağı 147 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir.

Viyadüğü, 2023 yılı içinde trafiğe açmayı hedefliyoruz. Şilenkar Viyadüğü'nün uzunluğu da 530 metre. 4 açıklığa sahip viyadüğün en yüksek ayağı 135 metreye ulaşıyor. Dengeli konsol yöntemi ile inşa edilen köprünün üstyapı genişliği 16,5 metredir. Yusufeli Baraj Viyadüğü 345 metre uzunluğunda, dengeli konsol yöntemiyle 3 açıklıklı yapıldı. En yüksek ayağı 72 metreye ulaşan viyadüğün üstyapı genişliği 16,5 metredir."

"Projeyle Artvin'in doğasını koruduk"

Bakan Karaismailoğlu, Karadeniz Bölgesi'nin büyük projeleri arasında yer alan Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile ulaşımı hızlı, konforlu ve güvenli hale getireceklerini, bölge ekonomisini canlandıracaklarını vurguladı.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nın enerjiden şehirciliğe, ulaştırmadan çalışma hayatına kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları'nın inşa edilmesiyle ilçenin yeni yerleşkesine kesintisiz ulaşımı tesis ettik. Yüksek dağların ve derin vadilerin bulunduğu bölgede, doğaya meydan okuyan yüksek teknoloji ürünü sanat yapılarıyla ulaşım standardını artırdık. Projeyle Artvin'i Erzurum'a, Kafkasları ve Karadeniz sahil kesimini Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksının standardını önemli ölçüde yükselterek bölgeler arası ticari hareketliliğin artırılmasına da katkı sağladık.

Artvin Erzurum yolu daha güvenli ve konforlu hale geldi. Yolun büyük bölümü tünel, köprü ve viyadüklerle geçilerek Artvin'in yüksek turizm potansiyeline sahip eşsiz doğasını da koruduk. Yusufeli Barajı Relokasyon Yolları ile Yusufeli-Sarıgöl-Öğdem ve Yusufeli-İspir gibi yerel yol ağlarının da konforlu kara yolu bağlantısını sağladık."