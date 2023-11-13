Zeytinciler, düşük fiyatların iptal edilmesini bekliyor

Derya ÖZGÜR

Mut Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gülsüm Kevser, zeytin kilo fiyatının düşüşüne tepki göstermek amacıyla üreticilerin zeytinlerini toplamadıklarını söyledi. Zeytin fiyatlarını aşağı çeken tüccarlardan açıklama beklediklerini ifade eden Kevser, “Kooperatif olarak üretici lehine kararlar almaya çalışıyoruz. Ekim ayında zeytin hasadına başlandığında zeytinin kilosu 30 ila 70 TL arasındaydı.

Üreticilere hiçbir açıklama yapmadan tüccarlar zeytinin kilosunu 5 TL düşürdü” dedi. Kevser, "Eğer bu fiyat düşüşleri tüketiciye yansıyacak olsa bizler de elimizi taşın altına koyarız. Tüketici daha ucuza yesin diye biz de fedakârlık yaparız. Şunu da iyi biliyoruz ki bu fiyat düşüşü tüketiciye yansımıyor. Aracılar kazanıyor. Hasat ettiğimiz iri siyah zeytinin kilosu Mut’ta 50 ila 60 TL arasında satılıyor.

Aynı zeytinin marketlerdeki 400 gram fiyatı 130 TL’dir. Üreticiler olarak kooperatifte örgütlendik, hakkımızı korumaya çalışıyoruz” diye konuştu. Zeytin fiyatlarındaki indiriminin kooperatif ve üreticiler tarafından boykot edilmesini değerlendiren Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, hasadın devam etmemesi halinde havaların soğumasıyla birlikte zeytinin zarar görmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Yılmaz, üreticilerin düşürülen fiyatlar karşısında zeytinlerini yağlığa çıkarması halinde maliyetlerdeki gider kalemlerini karşılayamayarak zor durumda kalabileceklerine dikkat çekti. Geçen yıla kıyasla bu yılki zeytin rekoltesinde de düşüş beklediklerini ifade eden Yılmaz, 269 bin dekar alanda 15 milyon adet ağaçtan 130 bin ton zeytin, 10 bin ton yağ elde edilmesini beklediklerini söyledi.