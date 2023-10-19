Zeytinde rekolte düştü fiyat yükseldi

Müjde DEMİR

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Mersin Merkez’de geçen yıla oranla bu yıl rekoltede yaklaşık yüzde 40 düşüş yaşandığını belirtti. Zeytinin çeşidine ve kalitesine göre fiyatların da değişiklik gösterdiğini söyleyen Yılmaz, yağlık zeytinin 30-40, kurmalık zeytinin ise 50-70 TL arasında seyrettiğini kaydetti. Yılmaz, rekolte düşüklüğünün en önemli nedenlerinin, zeytinin, çiçeklenme döneminde hava şartlarından olumsuz etkilenmesi ve o dönemde zararlılara karşı ilacın bitkiye verilmemesi olduğunu söyledi.

Yılmaz, “Ayrıca zeytin bahçelerinin sulanması için Pamukluk Barajı’nın hızla devreye alınması gerekiyor" dedi. Türkiye’de zeytin üretiminin yüzde 20’sinin gerçekleştirildiği Mersin’in Mut ilçesinde hasadın başladığını söyleyen Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz, 15 milyon ağaçtan 130 bin ton zeytin, 10 bin ton yağ elde edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Mut’ta geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 60 rekolte düşüklüğü yaşandığını, ancak ürünün azlığı nedeniyle fiyatların yükselmesinin çiftçiyi memnun ettiğini dile getiren Yılmaz, “Ayvalık Zeytini 50-70, Gemlik 40-60, Domat (Eşek Zeytini) 40-70 TL arasında satılıyor. Zeytinyağının litresi ise 250 TL’den satışa sunuluyor” dedi. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı ise, Tarsus’ta geçen yıla oranla bu yıl ki rekoltede yüzde 80 düşüş yaşandığını belirtti.

Memecik Zeytinyağı için AB'ye yapılan coğrafi tescil başvurusu kabul edildi

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2021'de menşe adı koruması ile Avrupa Birliği’ne başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağı, coğrafi tescil aldı. AB Parlamentosu ve Konseyi, Aydın Memecik Zeytinyağı'na ilişkin başvuruyu kabul etti. Karar, AB Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edildi. Karara göre; üç aylık askı sürecinde bir itiraz olmazsa, coğrafi işaret tescili kesinleşecek.