Zirai don vurdu: Kayısı ve badem yandı, gözler kirazda

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ve Çay ilçelerinde etkili olan zirai don, bölgedeki meyve ağaçlarında zarara ve kayıplara yol açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı saha incelemelerine göre, badem, kayısı ve erik ağaçlarında zarar oranı yüzde 70'e ulaşırken, kiraz ağaçlarındaki etkilenme oranı yüzde 10 seviyesinde kaldı. Bahçesine giren çiftçiler büyük üzüntü yaşadı. Sultandağı'nın Yeşilçiftlik Beldesinden çiftçi Mustafa Akpınar, "Kayısı ve badem ağaçlarında zirai don nedeniyle yüzde 100 kayıp yaşadık. Hepsi yandı. Geçen yıl da yiyememiştik" dedi.

Bir kadın üretici de "Bu yıl kayısı ve bademe yine hasret kalacağız. Zirai don hepsini yaktı" ifadesini kullandı.

Eğitim çalışmaları kirazı korudu

Bilgilendirme faaliyetleri ve uyarıların yanı sıra kiraz üreticilerine yönelik alınan koruyucu önlemler sayesinde kiraz ağaçları büyük oranda korundu. Dünyanın en kaliteli kirazlarının yetiştiği Sultandağı'nda kiraz ağaçları, dondan en az hasarla kurtuldu.

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç ise don olayının ardından üreticilerin endişeli bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Kayısılarımız yandı, badem ve erikte ciddi hasar var. Yüzde 50'nin üzerinde kayıplarımız var. Bazı bahçelerde ürün kayıpları yüzde 100'e ulaşıyor. Kirazda ise şimdilik durum iyi görünüyor. Umudumuz yeni bir soğuk hava dalgasının gelmemesi ve kirazda bu yıl hedeflenen bolluğun yaşanmasıdır" dedi.