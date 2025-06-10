Tarımsal ürün ithalatında ‘sıfır vergi kalksın’ teklifi
Mısır üreticilerinin, mısır ithalatında gümrük oranlarının sıfırlanmasına ilişkin tepkileri artarken buğday, fasulye, nohut, üzüm, patates, soğan ve mercimek gibi beslenme açısından stratejik öneme sahip tarım ürünleri ve pamuk, ayçiçeği, mısır, arpa gibi endüstriyel ihtiyaçlar açısından stratejik öneme sahip tarımsal ürünlerin ithalatında uygulanan gümrük vergilerinin sıfıra indirilmesi uygulamasının kaldırılması için kanun teklifi hazırlandı.
Ferit PARLAK
Yeni Yol Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile ayrıca, fındık, turunçgiller, çay, soya fasulyesi, bal, yumurta ve yem ürünleri gibi dış ticaret açısından stratejik önemi bulunan ürünlerin ithalatında da gümrük vergilerinin sıfıra indirilmesi uygulamasının kaldırılması talep ediliyor.
Afetler, salgınlar, krizler hariç
Teklifte, sıfır gümrük uygulamasının, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması nedenleriyle ilan edilmiş olan olağanüstü hal dönemlerinde Teklifin gerekçesinde ise, tarımsal ve hayvansal ürünlerde kendine yeterlilikten uzaklaşıldığına dikkat çekilerek, “Tarım ülkemizin en stratejik öneme haiz sektörlerinden biridir. Ülkemiz ovaları, havzaları, iklimi ve coğrafyasıyla dünyanın tarıma elverişli en önemli toprak parçalarından birine sahiptir. Bünyesinde yetiştirilen 200’ün üzerinde ürünle yüksek bir tarımsal potansiyeli olan ülkemiz birçok ürün bazında dünyada ilk sırada yer almaktadır. Günümüz tarım politikaları ve üretim durumuna baktığımızda Türkiye tarımda kendine yeterlilikten uzaklaşmaktadır” denildi.
Dışa bağımlılığı artırıyor
Gerekçede, tarımsal ve hayvansal ürünlerde kendine yeterlilikten uzaklaşmanın nedenleri ise, “Türkiye tarımda kendine yeterliyken; yüksek girdi maliyetleri, ithalat, dışa bağımlılık, yanlış dış ticaret uygulamaları, yetersiz altyapı, plansız ve niteliksiz mali destek gibi sebepler dolayısıyla artık bu yeterlilik seviyesinin oldukça aşağıya indiği görülmektedir” şeklinde sıralandı. Teklifin gerekçesinde ayrıca ithalatta sıfır gümrüğün dışa bağımlılığı artırdığı belirtildi ve “Sıklıkla ithalata başvurarak ve gümrük tarifelerini sıfırlayarak yapılan yanlış dış politika uygulamaları, ülkemizin sahip olduğu bu yüksek tarım potansiyeline rağmen dışa bağımlılığını her geçen gün arttırmıştır” denildi.
Tekirdağ ve ayçiçeği örneği
Kendine yeterliliğin Tekirdağ ve ayçiçek örneğiyle açıklandığı gerekçede, “Dış politikadaki bu tutum ve bazı doğal afetler sonrası Trakya’da özellikle de Tekirdağ’da yetişen ay çiçeği üretimi de yüzde 50’lere kadar düşmüş ve kendine yeterli olmaktan çıkmıştır.
Mısır üretiminde kendine yetme durumu yüzde 80’lerin üzerinde olmasına rağmen basında çokça tartışıldığı üzere 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergileri sıfırlanmıştır” denilerek, son tartışmaya da vurgu yapıldı. İhtiyaç olmasına rağmen, büyük bölümü ithalatla karşılanan ürünlerin de anlatıldığı gerekçede, “Örneğin Türkiye’de yemde yıllık 3 milyon tonun üzerinde soya tüketilmekte ancak sadece yüzde 4, yüzde 5’ini kendimiz üretebilmekteyiz ve kalanın tamamını ithal edilmektedir.
Pamukta ise üretilenden daha fazlası ithal edilmektedir. Yaş meyve sebzede dışa bağımlılığımız katbekat artmıştır. Bakliyat ürünlerinde 1990’lı yıllarda Türkiye dünyada en fazla üretim yapan en fazla ihracat yapan ülkelerden biriyken bugün mercimek, fasulye, bezelye nohut, buğday, arpa, pirinç gibi ürünlerde dışa bağımlılık artmıştır” denildi.
Amaç tarım sektörünün sürdürülebilirliği
Kanun teklifinin amaç ve hedefleri ise gerekçede, “Bu çerçevede ülkemizde, beslenme bakımından buğday, fasulye, nohut, üzüm, patates, soğan, mercimek; endüstriyel ihtiyaçlar açısından pamuk, ayçiçeği, mısır ve arpa; dış ticaretimiz açısından fındık, turunçgiller, çay, soya, bal ve yumurta ve yem ürünleri gibi türler son derece önemlidir ve stratejik tarımsal ürün olarak değerlendirilmektedir.
Bu teklifle, milli meselemiz olan tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin korunması bakımından; tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması nedenleriyle ilan edilmiş olan olağanüstü hâl dönemleri haricinde; söz konusu stratejik tarım ürünleri ile hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi had ve nispetlerin sıfıra indirilmesi uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır” şeklinde ifade edildi.
Kendine yeterlikten uzaklaştıran 7 neden
-Yüksek girdi maliyetleri
-İthalat
-Dışa bağımlılık
-Yanlış dış ticaret uygulamaları
-Yetersiz altyapı
-Plansız ve niteliksiz mali destek