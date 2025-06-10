Tarımsal ürün ithalatında ‘sıfır vergi kalksın’ teklifi

Ferit PARLAK

Yeni Yol Partisi Te­kirdağ Milletvekili Cem Avşar tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile ayrıca, fındık, turunçgiller, çay, soya fasulyesi, bal, yumurta ve yem ürünleri gi­bi dış ticaret açısından stratejik önemi bulunan ürünlerin itha­latında da gümrük vergilerinin sıfıra indirilmesi uygulaması­nın kaldırılması talep ediliyor.

Afetler, salgınlar, krizler hariç

Teklifte, sıfır gümrük uygula­masının, tabiî afet veya tehlike­li salgın hastalık ya da ağır eko­nomik bunalımın ortaya çık­ması nedenleriyle ilan edilmiş olan olağanüstü hal dönemle­rinde Teklifin gerekçesinde ise, tarımsal ve hayvansal ürünler­de kendine yeterlilikten uzak­laşıldığına dikkat çekilerek, “Tarım ülkemizin en stratejik öneme haiz sektörlerinden bi­ridir. Ülkemiz ovaları, havzala­rı, iklimi ve coğrafyasıyla dün­yanın tarıma elverişli en önem­li toprak parçalarından birine sahiptir. Bünyesinde yetişti­rilen 200’ün üzerinde ürünle yüksek bir tarımsal potansiye­li olan ülkemiz birçok ürün ba­zında dünyada ilk sırada yer al­maktadır. Günümüz tarım po­litikaları ve üretim durumuna baktığımızda Türkiye tarımda kendine yeterlilikten uzaklaş­maktadır” denildi.

Dışa bağımlılığı artırıyor

Gerekçede, tarımsal ve hay­vansal ürünlerde kendine ye­terlilikten uzaklaşmanın ne­denleri ise, “Türkiye tarımda kendine yeterliyken; yüksek girdi maliyetleri, ithalat, dı­şa bağımlılık, yanlış dış ticaret uygulamaları, yetersiz altyapı, plansız ve niteliksiz mali destek gibi sebepler dolayısıyla artık bu yeterlilik seviyesinin olduk­ça aşağıya indiği görülmekte­dir” şeklinde sıralandı. Teklifin gerekçesinde ayrıca ithalatta sıfır gümrüğün dışa bağımlılığı artırdığı belirtildi ve “Sıklıkla ithalata başvurarak ve gümrük tarifelerini sıfırlayarak yapı­lan yanlış dış politika uygula­maları, ülkemizin sahip olduğu bu yüksek tarım potansiyeline rağmen dışa bağımlılığını her geçen gün arttırmıştır” denildi.

Tekirdağ ve ayçiçeği örneği

Kendine yeterliliğin Tekir­dağ ve ayçiçek örneğiyle açık­landığı gerekçede, “Dış politi­kadaki bu tutum ve bazı doğal afetler sonrası Trakya’da özel­likle de Tekirdağ’da yetişen ay çiçeği üretimi de yüzde 50’le­re kadar düşmüş ve kendine ye­terli olmaktan çıkmıştır.

Mısır üretiminde kendine yetme du­rumu yüzde 80’lerin üzerinde olmasına rağmen basında çok­ça tartışıldığı üzere 1 milyon ton mısır ithalatı için gümrük vergileri sıfırlanmıştır” deni­lerek, son tartışmaya da vurgu yapıldı. İhtiyaç olmasına rağ­men, büyük bölümü ithalat­la karşılanan ürünlerin de an­latıldığı gerekçede, “Örneğin Türkiye’de yemde yıllık 3 mil­yon tonun üzerinde soya tüke­tilmekte ancak sadece yüzde 4, yüzde 5’ini kendimiz üretebil­mekteyiz ve kalanın tamamını ithal edilmektedir.

Pamukta ise üretilenden daha fazlası ithal edilmektedir. Yaş meyve sebze­de dışa bağımlılığımız katbekat artmıştır. Bakliyat ürünlerinde 1990’lı yıllarda Türkiye dünya­da en fazla üretim yapan en faz­la ihracat yapan ülkelerden bi­riyken bugün mercimek, fasul­ye, bezelye nohut, buğday, arpa, pirinç gibi ürünlerde dışa ba­ğımlılık artmıştır” denildi.

Amaç tarım sektörünün sürdürülebilirliği

Kanun teklifinin amaç ve hedefleri ise gerekçede, “Bu çerçevede ülkemizde, beslenme bakımından buğday, fasulye, nohut, üzüm, patates, soğan, mercimek; endüstriyel ihtiyaçlar açısından pamuk, ayçiçeği, mısır ve arpa; dış ticaretimiz açısından fındık, turunçgiller, çay, soya, bal ve yumurta ve yem ürünleri gibi türler son derece önemlidir ve stratejik tarımsal ürün olarak değerlendirilmektedir.

Bu teklifle, milli meselemiz olan tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin korunması bakımından; tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması nedenleriyle ilan edilmiş olan olağanüstü hâl dönemleri haricinde; söz konusu stratejik tarım ürünleri ile hayvansal ürünlerin ithalatında uygulanacak vergi had ve nispetlerin sıfıra indirilmesi uygulamasının kaldırılması amaçlanmaktadır” şeklinde ifade edildi.

Kendine yeterlikten uzaklaştıran 7 neden

-Yüksek girdi maliyetleri

-İthalat

-Dışa bağımlılık

-Yanlış dış ticaret uygulamaları

-Yetersiz altyapı

-Plansız ve niteliksiz mali destek