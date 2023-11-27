TEB Faktoring CEPTE hayata geçti

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yeni yüzü ve kullanıcı deneyimiyle TEB Faktoring CEPTE, kullanıcılarına faturalı çek bilgilerini karekod ile anında uygulamaya yükleme, mevcut başvurularını anlık takip etme ve çeklerini hızlıca nakde çevirme imkanının yanı sıra TEB Faktoring CEPTE ile müşterilerin tek dokunuşla hızlı finansmana ulaşabileceği bildirildi.

Hayata geçirdiği uygulamalar ve yeniliklerle faktoring sektörünün öncü şirketlerinden biri olan TEB Faktoring, farklı sektör ve ölçekten firmalara yurt içi ve ihracat faktoringi çözümlerini aynı çatı altında sunuyor.

İhtiyaca yönelik faktoring çözümleriyle ticari hayata, müşterilerin alacaklarının vadesini beklemeksizin uygun finansman çözümlerine hızlı şekilde ulaşmasını sağlayarak müşterilerine ve ülke ekonomisine katma değer yaratmayı sürdürüyor.

TEB Faktoring Genel Müdürü Gülümser Özgün Henden, müşterilerinin beklentilerine ve sektörel teknolojik gelişmelere odaklanarak hayata geçirdikleri TEB Faktoring CEPTE mobil uygulamasıyla dijitalleşme ve kullanıcı deneyimi alanında önemli bir adım daha attıklarını belirtti.

Henden, “TEB Faktoring olarak müşterilerimize her zaman yenilikçi ve kaliteli hizmeti, iyileştirilmiş bir deneyimle sunabilmek önceliğimiz. Sürdürülebilir dijital dönüşüm sürecimizde, müşterilerimize yönelik her alanda süreç ve uygulamalarımızı geliştirmeye, zenginleştirmeye ve yenilerini katmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda hızı, kullanıcı dostu tasarımı, içeriği ve sunduğu hizmetlerle ayrışan yeni TEB Faktoring CEPTE mobil hizmetimizi hayata geçirdik.” diye konuştu.

TEB Faktoring CEPTE ile mevcut mobil uygulamanın faktoring ihtiyacı olan kullanıcılar için diledikleri anda ve diledikleri yerden faturalı çekleriyle faktoring başvurusu yapabileceklerini vurgulayan Henden, tasarımı ve içeriğiyle öne çıkan, müşterilerin her adımda geri bildirim alabilecekleri interaktif bir yapıya dönüştürdüklerini kaydetti.

Sürdürülebilirlik odaklı dijitalleşmeyle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz

Henden, Müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımla müşterilerinin mekandan bağımsız olarak, 7/24 kullanabilecekleri zenginleştirilmiş dijital servisleri güçlü teknolojik altyapı yatırımlarıyla hayata geçirdiklerini belirterek, “Müşterilerin zaman içinde değişen ihtiyaçlarının yanı sıra ülkemizdeki ve dünyadaki teknolojik trendleri dikkate alarak, uçtan uca mümkün olan tüm süreçlerin optimizasyonu ve dijitalleşmesini iş yapış kültürümüz haline getirdik." dedi

TEB Faktoring CEPTE uygulamasıyla da müşterilerin ihtiyaç duyduğu anda faturalı çekleriyle faktoring başvurusunda bulunma sürecini hızlı ve şeffaf şekilde takip edilebilen bir platforma taşımış olduklarını bildiren Henden, sürdürülebilirlik odaklı dijitalleşmeyle müşterilerine en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Henden, tüm süreçlerinde müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne alarak müşteri deneyimini sürekli iyileştirmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Hızımıza hız katmak için operasyonel süreçlerimizi, evrak ve imza teminlerindeki süreçlerimizi her geçen gün daha da iyileştiriyoruz. Bu doğrultuda TEB ve TEB Faktoring geniş şube ağını verimli bir şekilde kullanıyoruz. TEB ile ortak müşterilerimiz bulunuyor. TEB müşterilerine de faktoring ihtiyaçlarında finansal çözüm ortağı olarak desteğimizi sunuyoruz.”