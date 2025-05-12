Tebliğe çalım atabilen Çinliler pastadaki en büyük payı kaptı
Türkiye’de otomobil pazarı geçen yılın üzerinde bir satış grafiği sergiliyor. Bu alanda birçok marka vites büyütürken hiç kuşkusuz dikkat Çinli ejderhaların üzerinde. Getirilen satış tebliğiyle birlikte pazarda boy gösteren Çinli üreticiler vites düşürürken, yatırım sözü veren BYD’de voltaj gittikçe artıyor. Yılın ilk 4 ayında rüzgarı tersine çeviren BYD, şimdilik Chery’nin koltuğuna oturdu bile.
Otomotiv sektörü Çin baskısıyla tüm dünyada farklı bir şekillenme içine giriyor. Agresif pazarlama yöntemleriyle girdikleri pazarlarda adından söz ettiren üreticiler, kısa sürede başarılı satış grafiklerine imza atıyorlar. Birçok ülke bu konuda ek önlemleri sırasıyla gündeme getirirken, bazı kayıplar da yaşanmıyor değil.
Bunun en gerçekçi örneği ise Türkiye’de yaşanıyor. Son 2 yılda ülkemizde yola çıkmaya başlayan Çinli üreticiler ilk geldikleri döneme göre, satış iştahları oldukça arttı. Fakat alınan önlemler bazı markaların satış grafiklerine yansırken, bazılarını da çok da etkilemedi. Bu yılın ilk 4 ayında (Ocak-Nisan) toplamda 309 bin adetlik otomobil pazarından Çinlilerin aldığı pay geçen senenin aynı döneminin altında kalarak yüzde 8,6 olarak gerçekleşti. Geçen yıl bu pay yüzde 9,9 idi.
Grafiğe bakıldığında bu senenin kazananı şimdilik BYD olarak öne çıkıyor. Çinli üreticilere getirilen tebliğ sonrasında satışların sert çakılması karşısında harekete geçen BYD, bölgeyle eşleşen ejderha figüründe olduğu gibi yatırıma soyunması satışlardaki voltajı arttırdı. Türkiye’nin Çin’e karşı aldığı ek yaptırımların önüne geçen BYD, aldığı teşvikle birlikte ilk 4 ayda büyümesini yüzde 1478’e taşıdı. Marka bu süreçte geçen sene aynı dönemde 862 araç satarken, bu sene 13 bin 608 adede imza attı. Toplamda 10 Çinli markanın yer aldığı pazarın tek kazananı teşvikler sayesinde BYD oldu.
Tebliğ geldi Chery hız kesti
Türkiye’de en büyük hacme ulaşan bir diğer marka ise Chery. İlk etapta pazara girdiğinde deyim yerindeyse fırtına estiren marka, tebliğ sonrasında hız kesmeye başladı. Elektrikli modellerini şartları şimdilik karşılayamadığı için pazara dahil edemeyen Chery, sadece içten yanmalı 3 modelle mücadeleye devam ediyor.
Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı döneminde göre, satışlarda yüzde 53,7’lik kayıp yaşayan marka, 9 bin 632 adetlik satış rakamına imza attı. Önceki yılın aynı döneminde Chery toplamda 20 bin 782 adet araç satışı gerçekleştirmişti. Kısa bir süre önce yatırım sözü veren ve Samsun tarafında netleşen Chery, alacağı teşviklerle birlikte aradaki bu kaybı kısa sürede kapatabilir. Şimdilik Samsun kesinleşti. Fakat atılacak adımlarla birlikte karşılıklı olarak teşvik kararları alınabilir. Bu tabloda da satış fiyatlarında değişiklik ortaya çıkabilir.
MG’nin performansı kararlara bağlı
Chery’nin bir üst markası konumunda olan Jaecoo da pazara hızlı giren markalardan. J7 ile ilk 4 ayda toplamda 2 bin 277 adetlik satışa imza atan markanın geçen yılki performansı şimdilik yok. Listenin dördüncü sırasında da MG yer alıyor. Uzun bir süredir yatırım görüşmeleri yapan markadan şimdilik net bir açıklama yok. Fakat tebliğ onları da vurdu. Toplam satışlarda yüzde 87,4’lük bir kayıp yaşayan marka bu yılın ilk 4 ayında 906 adet araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde 7 bin 184 araç satmıştı. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan marka, haftaya MG7 modelini tanıtacak.
Gemiyle gelen araçların tamamı satıldı
Türkiye’de artık pazarın 1 milyon adedin altına inmesinin zor olduğunu söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ikinci yarıda bu artışın hızla devam etmesinin beklenmediğini söyledi. Ergun, “ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçilme ihtimali, sıkılaşma politikalarının devam etmesi ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebilir” dedi. Elektrikli araçlara geçişin oldukça hızlı olduğuna değinen Ergun, “Avrupa’ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de bu oran yüzde 15’i geçti.
Şarj edilebilir hibritlere baktığımızda ise oran yüzde 7,5'in üzerine çıktı. Yıl sonunda şarj edilebilir hibrit pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz. BYD, 2025’in ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattı. Nisan ayında ise 5 bin 397 araç satışıyla yüzde 6,3 pazar payına ulaştık. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayındaki BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Seal U DM-i de 1.5 aylık sıra var
Nisan ayında iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen İsmail Ergun, “SEAL U’nun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye’nin en çok satan modeli konumuna gelmesi. Yıllardır zirvede olan modellerin üzerinde bir satış performansı gösterdi. Ve Nisan ayında Türk tüketicinin en çok tercih ettiği model SEAL U oldu. Çok yoğun bir talep var, 4 ayda 8 bin 794 adet oldu Seal U DM-i satışları. Bugün almak isteseniz 1.5 aylık sıra yazıyoruz” ifadelerini kullandı.
Hızla kan kaybediyorlar
Listede yer alan diğer Çinli markaların da hızlı karar almadıkları sürece durumu çok parlak değil. DFSK, geçen yıla göre paralel bir satış grafiği sergiliyor. Büyüme (262 adet) yüzde 1’in altında. Foton bu yıl ilk kez pickup modeliyle 391 adetlik satışa ulaştı. Leapmotor’un durumu kritik en son Stellantis ile ortaklık kurdu. Sadece 4 ayda 25 adet sattı. Skywell de aynı kaderi paylaşıyor. Tebliğ geldi satışlar dibi gördü. Ticariyle pazara giren Maxus ise yüzde 50 kayıp yaşadı.