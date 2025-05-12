Tebliğe çalım atabilen Çinliler pastadaki en büyük payı kaptı

Otomotiv sektörü Çin bas­kısıyla tüm dünyada farklı bir şekillenme içine giriyor. Agresif pazarlama yöntemleriyle girdikleri pazarlarda adından söz ettiren üreticiler, kısa sürede başa­rılı satış grafiklerine imza atıyorlar. Birçok ülke bu konuda ek önlem­leri sırasıyla gündeme getirirken, bazı kayıplar da yaşanmıyor değil.

Bunun en gerçekçi örneği ise Tür­kiye’de yaşanıyor. Son 2 yılda ülke­mizde yola çıkmaya başlayan Çin­li üreticiler ilk geldikleri döneme göre, satış iştahları oldukça arttı. Fakat alınan önlemler bazı marka­ların satış grafiklerine yansırken, bazılarını da çok da etkilemedi. Bu yılın ilk 4 ayında (Ocak-Nisan) toplamda 309 bin adetlik otomo­bil pazarından Çinlilerin aldığı pay geçen senenin aynı döneminin al­tında kalarak yüzde 8,6 olarak ger­çekleşti. Geçen yıl bu pay yüzde 9,9 idi.

Grafiğe bakıldığında bu sene­nin kazananı şimdilik BYD olarak öne çıkıyor. Çinli üreticilere geti­rilen tebliğ sonrasında satışların sert çakılması karşısında hareke­te geçen BYD, bölgeyle eşleşen ej­derha figüründe olduğu gibi yatırı­ma soyunması satışlardaki voltajı arttırdı. Türkiye’nin Çin’e karşı al­dığı ek yaptırımların önüne geçen BYD, aldığı teşvikle birlikte ilk 4 ay­da büyümesini yüzde 1478’e taşıdı. Marka bu süreçte geçen sene aynı dönemde 862 araç satarken, bu se­ne 13 bin 608 adede imza attı. Top­lamda 10 Çinli markanın yer aldığı pazarın tek kazananı teşvikler sa­yesinde BYD oldu.

Tebliğ geldi Chery hız kesti

Türkiye’de en büyük hacme ula­şan bir diğer marka ise Chery. İlk etapta pazara girdiğinde deyim ye­rindeyse fırtına estiren marka, tebliğ sonrasında hız kes­meye başladı. Elektrikli mo­dellerini şartları şimdilik karşılayamadığı için paza­ra dahil edemeyen Chery, sa­dece içten yanmalı 3 modelle mücadeleye devam ediyor.

Bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı döneminde göre, satışlarda yüz­de 53,7’lik kayıp yaşayan marka, 9 bin 632 adetlik satış rakamına im­za attı. Önceki yılın aynı dönemin­de Chery toplamda 20 bin 782 adet araç satışı gerçekleştirmişti. Kısa bir süre önce yatırım sözü veren ve Samsun tarafında netleşen Chery, alacağı teşviklerle birlikte arada­ki bu kaybı kısa sürede kapatabilir. Şimdilik Samsun kesinleşti. Fakat atılacak adımlarla birlikte karşı­lıklı olarak teşvik kararları alına­bilir. Bu tabloda da satış fiyatların­da değişiklik ortaya çıkabilir.

MG’nin performansı kararlara bağlı

Chery’nin bir üst markası konumunda olan Jaecoo da pazara hızlı giren markalardan. J7 ile ilk 4 ayda toplamda 2 bin 277 adetlik satışa imza atan markanın geçen yılki performansı şimdilik yok. Listenin dördüncü sırasında da MG yer alıyor. Uzun bir süredir yatırım görüşmeleri yapan markadan şimdilik net bir açıklama yok. Fakat tebliğ onları da vurdu. Toplam satışlarda yüzde 87,4’lük bir kayıp yaşayan marka bu yılın ilk 4 ayında 906 adet araç satışı gerçekleştirdi. Geçen yıl aynı dönemde 7 bin 184 araç satmıştı. Uzun bir süredir sessizliğini koruyan marka, haftaya MG7 modelini tanıtacak.

Gemiyle gelen araçların tamamı satıldı

Türkiye’de artık pazarın 1 milyon adedin altına inmesinin zor olduğunu söyleyen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, ikinci yarıda bu artışın hızla devam etmesinin beklenmediğini söyledi. Ergun, “ÖTV matrahlarında üst dilimlere geçilme ihtimali, sıkılaşma politikalarının devam etmesi ve krediye erişimin zorlaşması gibi nedenlerle pazarda daha sınırlı artışlar görülebilir” dedi. Elektrikli araçlara geçişin oldukça hızlı olduğuna değinen Ergun, “Avrupa’ya baktığınızda elektrikli araçların payı yüzde 15 civarında. Nisan ayı itibarıyla Türkiye'de bu oran yüzde 15’i geçti.

Şarj edilebilir hibritlere baktığımızda ise oran yüzde 7,5'in üzerine çıktı. Yıl sonunda şarj edilebilir hibrit pazarının yüzde 9-10 seviyelerine çıkabileceğini öngörüyoruz. BYD, 2025’in ilk dört ayında 13 bin 608 araç sattı. Nisan ayında ise 5 bin 397 araç satışıyla yüzde 6,3 pazar payına ulaştık. Gelen araçların tamamı satılıyor. Nisan ayındaki BYD gemisinde gelen araçların yarısından fazlası bize aitti ve tamamı satıldı. Planlamada bir sorun yaşanmazsa yılı 50 bin adetlik satışla kapatmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Seal U DM-i de 1.5 aylık sıra var

Nisan ayında iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen İsmail Ergun, “SEAL U’nun, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye’nin en çok satan modeli konumuna gelmesi. Yıllardır zirvede olan modellerin üzerinde bir satış performansı gösterdi. Ve Nisan ayında Türk tüketicinin en çok tercih ettiği model SEAL U oldu. Çok yoğun bir talep var, 4 ayda 8 bin 794 adet oldu Seal U DM-i satışları. Bugün almak isteseniz 1.5 aylık sıra yazıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hızla kan kaybediyorlar

Listede yer alan diğer Çinli markaların da hızlı karar almadıkları sürece durumu çok parlak değil. DFSK, geçen yıla göre paralel bir satış grafiği sergiliyor. Büyüme (262 adet) yüzde 1’in altında. Foton bu yıl ilk kez pickup modeliyle 391 adetlik satışa ulaştı. Leapmotor’un durumu kritik en son Stellantis ile ortaklık kurdu. Sadece 4 ayda 25 adet sattı. Skywell de aynı kaderi paylaşıyor. Tebliğ geldi satışlar dibi gördü. Ticariyle pazara giren Maxus ise yüzde 50 kayıp yaşadı.