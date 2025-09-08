Tek proje ile 6 bin 500’e yakın öğrencinin hayatına dokunuldu

Başak Nur GÖKÇAM

Mercedes-Benz Türk, kız çocukla­rının eğitim yolcu­luklarını desteklemek ama­cıyla 2004 yılında başlattı­ğı “Her Kızımız Bir Yıldız” programıyla 21’inci yılı ge­ride bıraktı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile yürütülen iş birliği saye­sinde program, bugüne kadar 63 ilde 6 bin 500’e yakın öğ­rencinin eğitimine dokundu ve yaklaşık 20 bin burs im­kânı sağladı.

Yalnızca maddi destek sunmakla kalmayan programda, kişisel gelişim, mentorluk ve kültürel etkin­likler aracılığıyla bursiyer­lerin hayata daha donanım­lı, özgüvenli ve güçlü bireyler olarak katılmaları hedefleni­yor. Konuya ilişkin açıklama­da bulunan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başka­nı Süer Sülün, “Program­da amacımız, kız çocukları­nın eğitimine yalnızca maddi destek sağlamak değil, aynı zamanda onlara güçlü bir ge­lecek vizyonu kazandırmak. Programımız sayesinde yal­nızca bireylerin değil, ülke­mizin geleceğinin de şekil­lendiğine inanıyoruz.

Proje kapsamında; kız çocuklarını eğitimde eşit fırsatlara ka­vuşturmak, kadınların is­tihdama katılımını artırarak toplumda eşit fırsatlara eriş­melerine katkı sağlamak isti­yoruz. Türkiye’de kız çocuk­larının eğitime katılımında son 20 yılda büyük mesafe alındı. Ama gerçek hedefimi­ze ulaşabilmek için, eğitime katılan kız çocuklarının is­tihdamda da güçlü şekilde yer almalarını sağlamak ge­rekiyor” diye konuştu.

“Eğitim, en değerli yatırımdır”

Her Kızımız Bir Yıldız pro­jesi kapsamında öğrencilerin üniversiteye yerleşme oran­larının Türkiye ortalaması­nın üzerinde olduğu bilgisi­ni veren Süer Sülün, “Öğren­cilerimizin yüzde 30’a yakını ülkemizin en iyi üniversitele­rine yerleşiyor. Önümüzdeki dönemde de, eğitimde fırsat eşitliği için aynı kararlılık­la çalışmaya devam edecek, programımızın ulaştığı genç kız sayısını artırmak için ye­ni adımlar atacağız. Çünkü biz, eğitimin ülkemizin ge­leceğine yapılacak en değer­li yatırım olduğuna inanıyo­ruz” dedi.

Programa ilişkin değer­lendirmede bulunan Merce­des-Benz Türk Kurumsal İle­tişim Müdürü Miray Demirel ise, “Her Kızımız Bir Yıldız, 21 yılı aşkın bir süredir yal­nızca bir eğitim bursu prog­ramı değil; bursiyerlerimizin sosyal, kültürel ve kişisel ge­lişimlerini destekleyen kap­samlı bir yolculuk oldu.

İs­tanbul ziyaretlerinden kodla­ma eğitimlerine, mentorluk programlarından okul müf­redatını destekleyen uygu­lamalara kadar uzanan geniş içerikli çalışmalarımız, bur­siyerlerimizin kendilerini farklı alanlarda geliştirmele­rine olanak tanıyor.

Özellikle mühendislik ve mesleki eği­tim alanındaki programları­mızla genç kızların istihdam fırsatlarını artırmayı hedefli­yoruz. Bu süre boyunca edin­diğimiz deneyim, bize bun­dan sonra atacağımız adım­lar için ışık tutuyor. Yıldız Kızlarımızın başarı hikâye­leri, bizi her yıl daha fazlası­nı yapmak için motive ediyor. Onların her biri, hem kendi yaşamlarına hem de topluma değer katma gücüne sahip” İfadelerini kullandı.

Yılda 1000’e yakın öğrenciye destek

‘Her Kızımız Bir Yıldız programı kapsamında her yıl yaklaşık 750’si lise 250’si üniversiteden olmak üzere 1000 öğrenciyi destekleyen Mercedes Benz, ayrıca Mühendisliğin Yıldızları programı ile de mühendislik okuyan 20 genç kıza, EML’miz Geleceğin Yıldızı projesi ile 30 ilde 34 meslek lisesine destek veriyor. Bugüne kadar 4 binin üzerinde EML öğrencisi mezun olurken, bu yıl mezun olan 55 öğrenci bayi ve yetkili servislerde işbaşı yaptı. Aksaray’daki Etkinlik Merkezi’nde ise 1.000’den fazla öğrenciye, 25 gönüllü çalışan tarafından eğitim desteği sağlandı.