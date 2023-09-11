4 girişimci 'kiralabunu' dedi 70 bin aboneye ulaştı

Mehtap HALICI

Enflasyonla birlikte tüketici elektroniği ürünlerinde artan fiyatlar, kiralamaya olan ilgiyi artırıyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketici elektroniği dünyasında paylaşım ekonomisi giderek yaygınlaşıyor. Hem daha ekonomik hem de tüketime ciddi bir alternatif olan kiralama sektörü, teknoloji dünyasını bu alana yöneltiyor. Bu trendi yakalayarak fırsata dönüştüren 4 kişinin bir araya gelerek 2021 yılının Ocak ayında kurduğu tüketici elektroniği kiralama platformu Kiralabunu, bugün yaklaşık 70 bin üyeye hizmet veriyor.

Bu sene sonunda 200 bin aboneye ulaşma hedefi

Bu üyelerin yüzde 20’ye yakınının aktif abone olduğunu belirten Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, “Bu alana ilgi büyük. Şu anda 700'e yakın çeşit ürünümüz var. İrili ufaklı 200’e yakın şirkete hizmet veriyoruz. Bireyselin yanı sıra kurumsal abonelikler de artıyor. Bu sene sonuna kadar 200 bin aboneye ulaşmak istiyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana her çeyrek 2 kat kullanıcıyla büyüdük. Çünkü bu sistemi hem sürdürülebilir hem de ekonomik buluyorum.

Aslında tüketim geleceğinin de bu alana döndüğü bir gerçek” dedi. Türkiye’de kiralama modelinin hızla benimsenmesinin fiyatlarla da ilgisi olduğunu belirten Elif Kapıcı Erdem, “Ancak bunun arkasında çok daha büyük bir felsefe de var. İnsanlarda artık mülksüzleşme akımı söz konusu. Yani sahip oldukları ürünü elden çıkarma veya değiştirme isteği mevcut. İnsanlar bir şeye bağlı olmak ve bir şeyi alıp uzun seneler o ürünle verimsiz bir ilişki yürütmek istemiyor.

Yeni jenerasyon bir şeye sahip olmaktansa o ürünün kullanım süresini dikkate alıyor ve en dertsiz bir şekilde ürüne sahip olmaya daha çok önem veriyor. Kiralama modelinin benimsenmesinin altındaki en büyük motivasyon da bu. Çünkü tüketici iştahı var” diye konuştu.

Pazar 200 milyar TL

Paylaşım ekonomisinin Türkiye’deki gücünü her geçen gün artırdığına dikkat çeken Elif Kapıcı Erdem, ikinci el ve kiralama pazarının son yıllarda ciddi bir büyüme gösterdiğini belirterek, “Teknoloji perakendeciliği sektörü ciddi bir büyüme yakaladı. Teknoloji elektroniği pazarı 200 milyar TL’ye ulaştı. Yaklaşık 5 sene içinde de bu pazarın yüzde 2 ila 3’lük kısmı kiralama modeline evirilecek. Çünkü hem bireylerde hem de kurumlarda teknoloji adaptasyonu çok yüksek. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’de bu oranlar rahatlıkla yakalanacaktır” dedi.

Herkesin evi ve ofisi birer elektronik çöplük

Kiralama modelinde cep telefonlarının pastada önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Elif Kapıcı Erdem, bunların yanında ev elektroniği ürünlerinin de ilgi gördüğünü belirterek, “Robot süpürgeler, hava temizleyiciler, kahve makinaları, sezonluk ürünler, koşu bantları, aksiyon kameraları, oyun grupları, scooter’lar gibi kategoriler farklı dönemlerde öne çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kiralabunu’yu kurmadan önce evlerinin elektronik atık raporunu çıkarmak istediklerini ifade eden Elif Kapıcı Erdem, “Çekmecelere ve ofise girdim. Mouslar, kulaklıklar, klavyeler gibi birçok farklı teknolojik ürün çıktı. Aslında herkesin evi ve ofisi birer elektronik çöplük. Hâlbuki biz o ürünü kiralasaydık, öyle bir seçenek olsaydı eminim o ürünlerin yüzde 80’ini kurtarabilirdik. Beni tetikleyen nokta biraz da bu oldu" dedi.

Hasar onarım masraflarının yüzde 70’i karşılanıyor

Kiralabunu’da kiralanan bütün ürünlerin şirket mülkiyetinde olduğunu ifade eden Elif Kapıcı Erdem, şöyle konuştu: “Öncesinde ürünlerin hepsini satın alırız. Bütün teknik bakımlarını yaparız. Envanterlerimize geçiririz ve sigortalarız. Dolayısıyla kullanıcıya kiralarken hasar onarım garantisi de sunarız. Eğer ki o ürünün başına kullanım sırasında bir dert geldi.

Bütün hasar onarım süreçlerini biz üstleniriz. Hasar onarım masraflarının yüzde 70’ini biz karşılarız. Yalnızca yüzde 30’unu kullanıcı öder. Bir ürün hasar süresindeyse ikame ürünle aynı kategoriden desteklenir. Abone kesintisiz teknoloji ve kira kullanım süresinde bir sıkıntı yaşamasın diye. Kullanıcıların bunu tercih etmesinin altında yatan motivasyonlardan bir tanesi de bu kolaylık.”