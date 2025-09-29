430 bin müşterinin bilgileri çalındı

İngiltere’nin lüks mağaza zinciri Harrods, 430 bin müşteriye ait bilgilerin çalındığı bir siber saldırı sonrasında hacker’ların kendileriyle iletişime geçtiğini açıkladı. Şirket, saldırganlarla herhangi bir şekilde görüşmeyeceğini ve konunun resmi makamlara bildirildiğini duyurdu.

Harrods sözcüsü, ele geçirilen bilgilerin yalnızca temel kişisel veriler olduğunu, yani ad, iletişim bilgileri, pazarlama tercihleri ve bazı sadakat kartı detaylarıyla sınırlı kaldığını belirtti. Şirket, bu bilgilerin üçüncü şahıslarca yanlış yorumlanabileceğini, ancak kredi kartı bilgileri, ödeme detayları ve sipariş geçmişinin kesinlikle ele geçirilmediğini vurguladı.

Siber saldırılar arttı

Saldırının, bu yılın başlarında Harrods sistemlerine yönelik başka girişimlerle bağlantılı olmadığı ifade edildi. Harrods, müşterilerini bilgilendirmek ve destek sağlamak için çalıştıklarını açıkladı.

Son dönemde İngiltere’de büyük şirketlere yönelik siber saldırılar artmış durumda. Mayıs ayında Harrods, yetkisiz erişim girişimi nedeniyle internet erişimini sınırlamak zorunda kalmıştı. Benzer saldırılar M&S, Co-op ve Jaguar Land Rover’ı da hedef aldı. Özellikle Co-op 206 milyon sterlin, M&S ise 300 milyon sterlinlik kayıp yaşarken, Jaguar Land Rover üretimini durdurmak zorunda kaldı.