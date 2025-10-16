5G ihalesi başlıyor: 400 MHz için Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yarışacak

5G teknolojisi için yapılacak ihale saat 10.30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda başlayacak.

700 MHz ve 3,5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihaleyle, 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmeciler, ihaleye ayrı ayrı girecek ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için yarışacak.

"Yeni dönemle mobil internet hızı artacak"

5G teknolojisi, çok daha düşük gecikme süreleri ve çok daha yüksek bağlantı kapasiteleriyle sadece günlük hayatı değil, iş yapış biçimlerini de değiştirecek.

Yeni dönemle mobil internet hızlarında 4,5G'ye kıyasla 10 kata varan artış deneyimlenecek. Tam otonom sürüş, uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı fabrikalar gibi alanlarda 5G'nin sunduğu imkanlardan faydalanılacak.