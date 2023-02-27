Afet ve acil durumlar için özel program

Ülkemizin afetlere teknolojik olarak hazırlıklı olabilmesi amacıyla tasarlanan Helpcube Hızlandırma Programı, derin teknoloji ve girişimcilik ekosistemindeki tecrübesiyle öne çıkan Kuluçka Merkezi Cube Incubation liderliğinde önemli çözüm ortağı ve partnerlerin katılımıyla hayata geçti.

Helpcube ile acil durumlara, afet öncesi, anı ve sonrasını kapsayan süreçlere yönelik teknoloji çözümleri içeren projeleri olan girişimlerin büyüyebilmesine yönelik destekler ve yol haritası sunulacak. Program, proje fikrini doğrulamış, ürün çıkarma aşamasındaki ya da projesini ürüne dönüştürmüş girişimcilerin eğitim, alan tahsisi, teknik imkan, mentorluk, stratejik çözüm ortakları, partner firma görüşmeleri ve demo day etkinlikleri ile büyüyüp ölçeklenmesine yardımcı olacak.