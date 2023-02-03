Akmerkez Mobil Uygulamasını hizmete soktu

Uygulama, vale hizmetinden otopark ödemesine, etkinlik hatırlatmalarından ziyaretçilerine özel fırsatlara kadar birçok özellik ile; App Store ve Google Play Store üzerinden kullanıcılarıyla buluşuyor.

Uygulamanın otopark özelliği ile; misafirler araçlarını park ettikleri yeri fotoğraflayıp, konumunu kolaylıkla bulabiliyor. Ayrıca uygulama üzerinden BKM Express’e kayıtlı kartlarıyla otopark ücretlerini zaman kaybetmeden ve sıra beklemeden temassız ödeyebiliyorlar. Ayrıca, Akmerkez’deki tüm mağazaların kat planı üzerinde kategorize edilerek gösteren mobil uygulama, kullanıcılara, gitmek istedikleri mağazanın yol tarifini hızlıca oluşturabiliyor.