Amazon Prime ücretsiz oyunlarını açıkladı

Amazon Prime üyelerinin mayıs ayında ücretsiz oynayabileceği oyunlar şöyle:

* Tomb Raider Game of the Year Edition

* Dark City: International Intrigue

* Fallout 3: Game of the Year Edition

* Nine Witches: Family Disruption

* Electrician Simulator

* 100 Doors Games: Escape from School

* Spirits of Mystery: Whisper of the Past

* The Forgotten City

Prime Gaming üyelere ücretsiz oyunların yanısıra Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün ücretsiz abonelik gibi fırsatlar da sunuyor.