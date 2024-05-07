Amazon Prime ücretsiz oyunlarını açıkladı
Amazon Prime Gaming Türkiye, mayıstaki ücretsiz oyunlarını açıkladı. Amazon Prime Gaming'in ücretsiz oyunları arasında Tomb Raider Game of the Year Edition da yer alıyor.
Amazon Prime üyelerinin mayıs ayında ücretsiz oynayabileceği oyunlar şöyle:
* Tomb Raider Game of the Year Edition
* Dark City: International Intrigue
* Fallout 3: Game of the Year Edition
* Nine Witches: Family Disruption
* Electrician Simulator
* 100 Doors Games: Escape from School
* Spirits of Mystery: Whisper of the Past
* The Forgotten City
Prime Gaming üyelere ücretsiz oyunların yanısıra Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün ücretsiz abonelik gibi fırsatlar da sunuyor.