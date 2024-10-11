AMD, Nvidia'nın Blackwell'ine rakip olacak yapay zeka çipini piyasaya sürdü

AMD yeni ürünü duyurduğu bir etkinlikte, Instinct MI325X adını verdiği çipin 2024 yılı bitmeden üretimine başlayacağını söyledi.

OpenAI'nin ChatGPT'si gibi gelişmiş üretken yapay zeka, gerekli işlemleri yapmak için GPU'larla dolu devasa veri merkezleri gerektiriyor ve bu da daha fazla şirketin yapay zeka çipleri sağlaması için talep yarattı. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde, Nvidia veri merkezi GPU pazarının çoğuna hakim oldu, ancak AMD tarihsel olarak ikinci sırada yer alıyor. Şimdi AMD, Silikon Vadisi'ndeki rakibinden pay almayı ya da en azından 2028 yılına kadar 500 milyar dolar değerinde olacağını söylediği pazarın büyük bir bölümünü ele geçirmeyi hedefliyor.

AMD etkinlikte Instinct GPU'ları için yeni büyük bulut veya internet müşterilerini açıklamadı, ancak şirket daha önce hem Meta hem de Microsoft'un AI GPU'larını satın aldığını ve OpenAI'nin bazı uygulamalar için bunları kullandığını açıkladı.

Şirket ayrıca, genellikle komple bir sunucunun parçası olarak satılan Instinct MI325X'in fiyatını açıklamadı. MI325X'in piyasaya sürülmesiyle AMD, Nvidia ile daha iyi rekabet edebilmek ve yapay zeka çiplerindeki patlamadan faydalanmak için yıllık bir programda yeni çipler çıkarmak üzere ürün programını hızlandırıyor.

Yeni yapay zeka çipi, geçen yılın sonlarında sevkiyata başlayan MI300X'in halefi. Şirket, AMD'nin 2025 çipinin MI350 ve 2026 çipinin MI400 olarak adlandırılacağını söyledi.