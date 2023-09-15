Apple, Fransa'da iPhone 12'nin yazılımını güncelleyecek

Fransa, Apple'ın iPhone 12 modelinin yaydığı radyasyon seviyesinin eşiğin üstünde olması nedeniyle satışını durdurmuş ve bir yazılım güncellemesinin radyasyon sorununu çözmekte yeterli olacağını ifade etmişti. Apple, yaptığı açıklamada "Fransa'daki düzenleyici kurumun takip ettiği protokole uygun olarak Fransa'daki kullanıcılar için bir yazılım güncellemesi getireceğiz. iPhone 12'lerin Fransa'da kullanılmaya devam etmesini istiyoruz" diye belirtti. Apple, "Bu güncelleme Fransa'nın düzenleyici kurumunun test protokolüne uymayı amaçlıyor ve (sebep) bir güvenlik endişesi değil" diye ekledi.

Fransız hükümeti adımı olumlu karşıladı

Fransa Dijital Ekonomi Bakanı Jean-Noel Barrot, "ANFR (Fransa'nın radyasyon denetleme kurulu) bu güncellemeyi hızla test etmeye hazırlanıyor" dedi ve güncellemenin modeli Avrupa standartlarına uyumlu hale getirmesi gerektiğini ve ardından Fransa'nın satışı askıya alma kararını kaldıracağını belirtti. Belçika da Fransa'daki kararı takiben dün Apple'ın iPhone 12 modeline yönelik sağlık risklerini değerlendireceğini açıklarken, Almanya gibi diğer ülkeler Fransa'da durumun nasıl şekilleneceğini takip edeceklerini belirttiler.