Apple, teknoloji dünyasının merakla beklediği geleneksel eylül etkinliğinin bu yıl 9 Eylül 2025 tarihinde yapılacağını duyurdu. Lansmanın hemen ardından, yeni modellerin ön siparişlerinin 12 Eylül'de başlayacağı, küresel satışların ise 19 Eylül'de raflardaki yerini alacağı bildirildi. Türkiye'deki teknoloji tutkunları içinse bekleyişin Eylül sonu veya Ekim başında sona ermesi bekleniyor.

Tanıtılması beklenen modeller ve özellikleri

Bu yılki etkinlikte teknoloji devinin, dört farklı iPhone modeliyle sahne alması bekleniyor: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max. Sızıntılar, özellikle iPhone 17 Air modelinin dikkat çekeceğini gösteriyor. 5,5-6 mm kalınlığında olması beklenen bu modelin, "Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince telefon" unvanını alacağı söyleniyor.

Yeni iPhone 17 serisinin tasarımında, daha küçük bir kamera adası ve inceltilmiş Dynamic Island öne çıkarken, titanyum ve alüminyum gövde malzemelerinin kullanılacağı belirtiliyor. Ekran tarafında ise 6.3 inç LTPO OLED paneller ve 120 Hz ProMotion teknolojisi gibi yenilikler dikkat çekiyor.

Cihazların gücünü A18 veya A19 çip setlerinden alacağı, Pro modellerde ise A19 Pro işlemcisinin kullanılacağı bilgisi paylaşıldı. Bellek kapasiteleri iPhone 17 ve Air modelleri için 8 GB, Pro ve Pro Max modelleri için ise 12 GB olarak tahmin ediliyor. Kamera konusunda da önemli geliştirmeler bekleniyor: 24 MP ön kameranın yanı sıra, Pro modellerde üçlü 48 MP arka kamera, 8x optik zoom ve 8K video kaydı gibi özelliklerin yer alacağı iddia ediliyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise Wi-Fi 7, 5G modem, Qi2 kablosuz şarj desteği ve 35W hızlı şarj desteği bulunuyor.

Fiyatlar ve Türkiye'ye yansıması nasıl olacak?

Yeni seride beklenen en önemli değişikliklerden biri de fiyat artışı. Apple'ın tüm modellerde 50 dolarlık bir zam yapacağı öngörülüyor. Bu zamla birlikte, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatının 1050 dolardan başlaması bekleniyor. En üst seviye model olan iPhone 17 Pro Max'in ise 1600 doların üzerinde bir fiyata sahip olabileceği konuşuluyor. iPhone 17 Air'in ise yaklaşık 899 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Bu fiyatların Türkiye pazarına yansıması durumunda, iPhone 17 serisinin başlangıç fiyatının yaklaşık 80 bin TL'yi bulabileceği tahmin ediliyor. Bir önceki model olan iPhone 16 serisi ise 70 bin TL'den satışa sunulmuştu.

Apple Watch, AirPods ve bazı Home aksesuarları da tanıtılacak

9 Eylül etkinliğinde sadece iPhone 17 serisiyle sınırlı kalınmayacağı, Apple'ın Apple Watch Series 11, yeni nesil AirPods ve bazı Home aksesuarlarını da tanıtacağı iddia ediliyor. Ayrıca, M5 çipli yeni iPad Pro modellerinin de sahne alabileceği söyleniyor.

Bazı ürünler satıştan kalkacak

Yeni ürünlerin gelişiyle birlikte iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods Pro (2. Nesil) gibi bazı ürünlerin de satıştan kaldırılması bekleniyor. Ancak, bu durumun sadece Apple'ın kendi mağazaları için geçerli olacağı ve yetkili satıcılarda eski ürünlerin satışına devam edileceği belirtildi.