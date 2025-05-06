ABD Başkanı Donald Trump’ın fitilini ateşlediği ticaret savaşları nedeniyle iPhone üretimini Çin’den Hindistan’a kaydırmayı planlayan teknoloji devi Apple, iPhone 18’le birlikte strateji değişikliğine gidiyor.

TechCrunch’ın haberine göre; Apple, iPhone 18’leri piyasaya iki farklı dönemde sürecek. Bu karar, Apple’ın iPhone serilerini geleneksel olarak tanıttığı Eylül etkinliğinden ciddi bir kopuş olarak öne çıkıyor.

Kademeli lansman geliyor

Cupertino merkezli şirket, kademeli lansman kapsamında, premium modelleri 2026 sonbaharında, iPhone 18 ve ucuz iPhone 18e gibi standart modeller ise 2027 ilkbaharında piyasa çıkaracak.

Sektör kaynaklarına göre; Apple, bir ilke karşılık gelecek olan katlanabilir iPhone da dahil olmak üzere 2026’da altı farklı iPhone modeli çıkarmaya hazırlanıyor.

Apple’ın 2026 sonbaharında düzenleneceği etkinlikte iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Air ve merakla beklenen katlanabilir iPhone modelini tanıtması bekleniyor.

Standart iPhone 18 ve bu yıl çıkan iPhone 16e’nin halefi bütçe dostu iPhone 18e’nin ise 2027 ilkbaharında, mart ile mayıs arasında bir dönemde tanıtılacağı düşünülüyor.

Katlanabilir iPhone ne kadar olacak?

Kademeli tanıtım kararının üretim taleplerini hafifletmek, pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmak ve tüm modellerin aynı anda üretilmesi için gereken işgücünü azaltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Katlanabilir iPhone'un 2026 sonbaharında tanıtılacak olması da bölünmüş lansmanın arkasındaki bir diğer itici güç olarak değerlendiriliyor.

Dış ekranı 5,7 inç ve iç ekranı yaklaşık 8 inç olan kitap tarzı bir cihaz olarak tanımlanan katlanabilir iPhone'un neredeyse kırışıksız bir ekrana, delikli bir selfie kamerasına ve yaklaşık 2 bin dolarlık premium bir fiyat etiketine sahip olacağı konuşuluyor.