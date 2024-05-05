Apple'ın yeni ürünleri 7 Mayıs'ta görücüye çıkıyor: İşte tanıtılması beklenenler!

Apple'ın düzenleyeceği etkinlikte hakkında resmi bir açıklama yok ancak sızan bilgiler ışığında hangi ürünlerin tanıtılacağı tahmin ediliyor.

'Farklı türde bir Apple' mottosuna dair ise hiç ipucu yok. Apple genelde iPhone'lar için eylül ayında lansmanlar düzenlerken, ara tarihlerde de farklı teknolojileri için etkinlikler gerçekleştiriyor.

Mashable'ın haberine göre Bloomberg Mark Gurman, 7 Mayıs'taki etkinlikte neler tanıtılabileceğine dair tahminlerde bulundu.

OLED ekranlı ilk tablet

Apple'ın büyük ihtimalle iPad ve onunla ilgili aksesuarlara odaklanacağı belirtiliyor. Gurman'a göre Apple iki yeni iPad modeline odaklanacak. Yeni iPad Pro'nun OLED ekrana sahip ilk iPad olacağı tahmin ediliyor. Yeni iPad Pro'ların, Apple'ın yepyeni M4 işlemcisine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca yeni iPad Air'in de M2 işlemciye sahip olması beklenenler arasında.

Apple'ın etkinlik için hazırladığı görselde Apple Pencil'a atıf yapılıyor. Bloomberg'e göre yeni Apple Pencil, 2018'de piyasaya çıkan üst seviye modelin güncellenmiş hali olacak. Yani geçen sene piyasaya çıkan giriş seviyesi modelle ilgili değil. Yeni iPad modellerinin tamamen yeni Magic Keyboard'la birlikte tanıtılacağı kaydediliyor.