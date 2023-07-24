Araştırma: Yenilenmiş telefona ilgi iki katına çıktı

Cep telefonu satın alma tercihlerini inceleyen bağımsız araştırma kuruluşu Sia Insight'ın araştırması, tüketicilerin yenilenmiş telefonlara ilginin arttığını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında mayıs ayında 12 kentte 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre yenilenmiş telefonun ne olduğunu öğrenen tüketicilerin yüzde 31’i, alışverişlerini bu yönde yapabileceklerini ifade etti. Aralık 2022’de bu oran yüzde 17 seviyesindeydi.

Neden yenilenmiş tercih ediliyor?

Yenilenmiş telefon almayı düşünen tüketicilerin yüzde 60’a yakını ‘boşuna daha fazla para ödememek için’, yarısı ‘sıfır telefonla yenilenmiş telefon arasında fark görmediği’, yüzde 28’i ise ‘elindeki parayla daha iyi marka/modelde telefon’ alabilmek için tercihini bu yönde kullanıyor.

Üçte bir daha ucuz

Ticaret Bakanlığı tarafından lisans verilmiş yenileme merkezleri 2020 yılından bu yana özel tanımlı bir kanuni altyapıda hizmet veriyor.

Taksitlerin 3 ayla sınırlı olduğu sıfır cep telefonlarına karşın, yenilenmiş cep telefonlarında peşin fiyatına 12 ay taksit, 12 ay garanti ve iki hafta süreyle iade hakkı veriliyor.

Yenilenmiş telefon fiyatları, muadili sıfır telefonlara göre yüzde 30'a kadar daha ucuz. Uzman ekiplerce lisanslı merkezlerde yenilenen telefonlarda yalnızca orijinal ve lisanslı yedek parçalar kullanılıyor ve cihazlar kapsamlı testlerden geçiriliyor.

Eski telefonlar kullanıma kapanabilir

Araştırma, tüketicilerin yüzde 28’inin eski telefonlarını yedekte durması için sakladığını gösteriyor.

Buna karşın, geçtiğimiz yıl Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 yıl boyunca sinyal alınmayan cihazlar BTK tarafından iletişime kapatılacak. Düzenleme 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.