Arena, yerliliğini İSO Yerli Malı Belgesi ile tescilledi

14 Kasım 2018

Türk Telekom’un bilgi teknolojileri çözümleri sağlayıcı şirketi İnnova’nın, saha hizmetlerinin etkin yönetimi için geliştirdiği Arena çözümü, İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) ‘Yerli Malı Belgesi’ aldı. Yenilikçi özellikleriyle saha operasyonlarında verimliliği artıran Arena, yüzde 100 yerli katkı oranıyla Türkiye’de yalnızca sanayi odaları tarafından sağlanan ve yerlilik katkı oranına göre tescillenen firmalara verilen ‘Yerli Malı Belgesi’ne layık görüldü.

Arena’nın hızlı destek ve operasyon kabiliyeti ile saha operasyonlarının her aşamasında ekiplere ve yöneticilerine üstünlük sağladığını belirten İnnova Genel Müdürü Ümit Atalay, “Uzman mühendislerimizle dünya standartlarında, yenilikçi teknoloji çözümleri geliştiriyor ve sektörümüze öncülük ediyoruz. Sunduğumuz yüzde 100 yerli teknoloji ürünü çözümlerimizle dijital dönüşüm yolculuklarında işletmelerin yanında yer alıyor, verimliliklerini ve rekabet güçlerini en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken, aynı zamanda ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine de önemli bir katkı yapıyoruz. Yerli çözümlerin ülkemiz için taşıdığı önemin her geçen gün daha iyi anlaşılması ve Arena çözümümüzün İstanbul Sanayi Odası’ndan Yerli Malı Belgesi alarak yerliliğinin tescillenmiş olması bize kıvanç veriyor.” dedi.

Günümüzde aylık 3.5 milyonun üzerinde iş emrini sorunsuz şekilde yönetebilen ve yüzde 100 yerlilik esasıyla tescillenen İş Gücü Yönetimi alanındaki markası Arena, geniş bir coğrafyaya dağınık olarak hizmet veren saha ekiplerini, mobil uygulama desteği ile birlikte anlık olarak takip ederek; merkezi bir yönetime kavuşturuyor. Yaklaşık 14 bin kullanıcısının hayatını kolaylaştıran Arena; iş emirlerini, farklı algoritmalar sayesinde yetkinlik, yakınlık, iş ajandası gibi çok sayıda değişkene göre değerlendiriyor ve doğru kaynağın, doğru zamanda, doğru yerde olmasını otomatik olarak sağlıyor. Bu özellikleri ile abonelere saat bazında kurulum ya da onarım randevuları verilebilmesine imkân sağlayan Arena, şirketlere müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutma politikasına da önemli bir katkı sağlıyor.