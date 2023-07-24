ASELSAN'dan hibrit teknoloji atılımı

ASELSAN'ın, üzerinde çalıştığı hibrit tahrik sistemini de IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek.

Tüm askeri araç üreticileri için yerli çekiş sistemi

Hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticisi firmalar için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde, ASELSAN ve BMC Power arasında imzalanan Hibrit Tahrik Sistemi Geliştirilmesi Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi kapsamında, aksa entegre elektrik motoru tahrikli (e-aks) hibrit çekiş sistemi ilk kez 4x4, 6x6 ve 8x8 askeri araçlara yönelik seri hibrit mimaride geliştiriliyor.