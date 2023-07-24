ASELSAN'dan hibrit teknoloji atılımı
Bir süredir elektrikli araç sistemleri konusunda çalışmalar yapan, bunları sivil alanda kullanıma sunan ASELSAN, ulaştığı noktayı 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda (IDEF 2023) gözler önüne serecek.
ASELSAN'ın, üzerinde çalıştığı hibrit tahrik sistemini de IDEF 2023'te ilk kez sergilenecek.
Tüm askeri araç üreticileri için yerli çekiş sistemi
Hibrit tahrik sistemi, tüm askeri araç üreticisi firmalar için yerli ve milli bir çekiş sistemi çözümü olacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı önderliğinde, ASELSAN ve BMC Power arasında imzalanan Hibrit Tahrik Sistemi Geliştirilmesi Teknoloji Kazanım Yükümlülüğü Projesi kapsamında, aksa entegre elektrik motoru tahrikli (e-aks) hibrit çekiş sistemi ilk kez 4x4, 6x6 ve 8x8 askeri araçlara yönelik seri hibrit mimaride geliştiriliyor.