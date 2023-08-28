Atık piller çocuklar için kitaba dönüşüyor

Projeye ilişkin konuşan CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu, “Doğayı koruma bilinciyle hayata geçirdiğimiz atık pilleri toplama projesiyle bu atıkların doğaya karışmasını engellerken, dönüştürdüğümüz her pille ihtiyaç sahibi çocukların eğitim ve gelişimlerine de katkı sunuyoruz” dedi.

2022 yılında başlanılan ve hala devam eden, TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri Derneği) ve AÇEV iş birliği ile müşterilerin de katkılarıyla 650 kg atık pil topladıklarını belirten Kartalıoğlu, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için gösterdiğimiz bu çevre dostu adımı, sürdürülebilir bir toplumu destekleyen önemli bir yaklaşım olarak görüyoruz.

Çağdaş bir toplumun sürdürülebilirliği için gelişimleri risk altındaki çocuklara fırsat eşitliği sunan bu çalışmada yer almaktan gurur duyuyoruz. Çocukların geleceğine katkı sunmak isteyen herkesi de atık pillerini kitaba dönüştürmek için CarrefourSA’ya bekliyoruz” diye konuştu.

Çocukların yüzde 71’inin evindeki kitap sayısı 3’ten az

Projeye ilişkin konuşan AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt da “Ülkemizde maalesef beş yaş altı çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az çocuk kitabı var ya da hiç yok. Proje kapsamında yüz yüze program uygulamalarının yanı sıra kitaba ulaşamayan çocuk kalmasın diye kitap seti gönderimleri de yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara resimli hikâye kitapları, her kitaba özel hazırlanan etkinlikler ve oyun önerileri, bilim çocuk dergisi, resim defteri, kuru boya, oyun hamuru ve çeşitli eğitsel malzemelerden oluşan ‘Okuyan Bir Gelecek’ setleri ulaştırıyoruz” dedi.