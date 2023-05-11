Azerbaycan ordusuna ileri teknoloji satacak

Mehtap HALICI

Bundan 22 sene önce üniversite 3. sınıfta kendi firmasını kuran ve 2023 yılında 400 milyon TL ciro hedefleyen Bartınlı girişimci Uğur Coşkun, bugün 500 kişiye istihdam sağlayan Bites’in sahibi. Bites’in yüzde 51 hissesini geçtiğimiz yıllarda Aselsan satın almıştı.

Türkiye’de doğan şirket, şimdi Azerbaycan başta olmak üzere yurtdışına savunma teknolojileri götürmeye hazırlanıyor. Askerlerin savaş alanlarında birbiriyle olan koordinasyonunu, iletişimini ve işbirliğini artıran yazılım ve teknolojiler tasarladıklarını anlatan Bites Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü Uğur Coşkun, geçen yılı 200 milyon TL ciro ile kapattıklarını, bu yıl ise yüzde 100’lük bir ciro artışı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da büyümeyi sürdüreceklerini söyleyen Coşkun, sözlerine şöyle devam etti: “Özel timler ve özel harekat birlikleri için çalışmalar yapıyoruz.

Güçlü ordusu olan ülkeler ileri teknolojiye sahip olmak için potansiyel avantaj sağlayabilecek yüksek teknolojik çözümlere yöneliyor. Bu sebeple başka ülkelerin ordu ve birliklerine yazılım ve teknoloji götürmeyi hedefliyoruz. Azerbaycan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Gürcistan, BAE ve Katar gibi ülkelere girmeyi planlıyoruz.

İlk hedefimiz ise Azerbaycan.” Coşkun, yurtdışındaki uluslararası firmalar ile uzun vadeli anlaşma ve projelere yöneldiklerini belirterek, “Türkiye’nin başarılı bir şekilde kullandığı sistemlerin mutlaka yurtdışında bir karşılığı oluyor. 2023 yılında ilk sözleşmelerimizi alacağımızı öngörüyoruz.

Yıl içerisinde de belli bir noktaya geçmeyi planlıyoruz” dedi. Türk ordusunun aktif savaşan bir ordu olduğunu ve profesyonel orduların kullanacağı tarzda ürünler geliştirdiklerini anlatan Coşkun, Türkiye’nin kuşanmış olduğu ve satın aldığı bütün ürünlerin yurtdışındaki birlik ve kuvvetler için de büyük potansiyel barındırdığını sözlerine ekledi.

Savunma sanayi 20 yılda 40 kat büyüdü

Savunma sanayi sektörü büyümesini sürdürüyor. Savunma sanayi sektörü 2022’de 12,2 milyar dolarlık ciroya, 2,6 milyar dolarlık Ar-Ge yatırımına imza attı. Sektörde, 2023 yılında hem ciroda hem de Ar-Ge de yüzde 20’ye yakın bir artış bekleniyor. Yapılan ArGe yatırımlarıyla 20 yıl öncesine oranla 40 katı bir büyüme sergileyen sektörde, şu anda 88 bin kişi çalışıyor.

“Beyin göçü sebebiyle yeni nesli yetiştiriyoruz”

Türkiye’den yurtdışına yönelik son yıllarda beyin göçünün artış gösterdiğini söyleyen Uğur Coşkun, teknolojik gelişmelerin insan gücü ile orantılı olduğunu vurguladı. Coşkun, şöyle devam etti: “Dolarizasyon bağlı sıkıntılardan dolayı maaş alma denklemi değişti ve birçok kişi kendisini yurtdışındaki firmalarda konumlandırdı. Niş sektörlerdeki yetenekli insanlar ülkeden gitti. Teknoloji insanla oluyor. Biz de bu sebeple yeni nesli doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağırlıklı olarak insan yetiştiriyoruz.”