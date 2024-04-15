Bahçeşehir Üniversitesi'nden Uluslararası Yapay Zeka Zirvesi

Savunma sanayiden tarıma, eğitimden finansa hemen her alanda etkisini hissettiren yapay zekanın otorite isimleri ve uzman akademisyenleri, 16-17 Nisan’da, İstanbul’da düzenlenen zirvede bir araya gelecek.

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) Kemerburgaz’daki teknoloji ve girişim merkezi Future Campus’ün ev sahipliğini yapacağı Future Al Summit 24 de, yapay zekanın geleceği mercek altına alınırken, Intel, Adobe, Huawei, Microsoft gibi markaların da yer aldığı 50’nin üzerinde firma stant açacak.

120’ye yakın girişimci ve akademisyenin de katılacağı zirvede, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Nikhil Seth, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve BAU Global Başkanı Enver Yücel de birer konuşma yapacak. Zirvede, teknolojiyi kullanarak sektörel çözümler üreten yeni girişimciler olan Start-Up’lar da kendilerini tanıtma fırsatı bulacak. 45 oturumda 65 konuşmanın yapılacağı zirveye yaklaşık 3 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Sponsor firmaların tanıtım stantlarının da yer alacağı zirvede bazı markalar da yeni ürünlerini tanıtacak. Zirve, paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Açılış konuşması yapay zekadan

Türkiye’de ile MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde yapay zeka alanında en önemli ve kapsamlı etkinliklerden biri olan zirvede, California Üniversitesi’nden Prof. Dr. Leonard Lane, Dünya Bilim ve Sanat Akademisi’nden (World Academy of Art and Science) Prof. Dr. Garry Jacobs, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, IBM’de Master Invertor olan Neil Sahota, Google Türkiye CMO’su Serkan Girgin, Amazon Üst Düzey Yöneticisi Tony Lteif’de yer alacak. Ülkemizde yapay zeka konusunda başarılara imza atmış akademisyenlerin de konuşacağı zirvenin açılış konuşmasını ise yapay zeka gerçekleştirecek.

Sektörlere etkisi anlatılacak

Akademisyenler ve uzman isimlerin yapay zekanın geleceğiyle ilgili sunum ve bilgilendirme yapacağı zirvede; “Sektörlerde yapay zeka dönüşümü” başlığıyla; eğitim, sağlık, finans, pazarlama, mühendislik, yazılım, tarım, savunma sanayi, kreatif endüstriler, üretim ve lojistik alanlarında yapay zekanın kullanılması ve gelecekte öngörülen tablo konuşulacak. Hızla gelişen teknolojinin toplum ve yönetmelik yönlerinin de ele alınacağı zirvede, start-up’lar için yapay zekanın katkıları da anlatılacak.

'Hukuka katkı sağlıyor'

BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla, Yapay Zekâ Zirvesi’nin, hukuk alanında önemli bir dönüşüm ve gelişim sürecine işaret ettiğini söyledi.

Yapay zekâ teknolojisinin giderek artan etkisiyle, hukuk dünyasında da çeşitli değişiklikler ve fırsatlar ortaya çıktığını belirten Gökyayla, “Bu zirve, yapay zekânın hukuk alanındaki uygulamalarını ve etkilerini ele alarak çalışanların bilgi ve deneyimini artırmayı hedefliyor. Yapay zekâ, hukuk alanında bilgi işleme, analiz ve tahmin yetenekleriyle önemli katkılar sağlamakta. Bu zirve, yapay zekâ teknolojisinin hukuk dünyasına sunabileceği yeni yaklaşımları ve çözümleri tanıtmak, hukukun daha verimli ve erişilebilir olmasını sağlamak için yapılabileceklere ve geleceği ışık tutacaktır.” dedi.

'Hızlı teşhise yardımcı oluyor'

Yapay zeka uygulamalarının sağlık sektöründe teşhisten tedaviye, epidemiyolojik çalışmalardan hasta takibine kadar birçok alanda önemli ilerlemeler sağladığına dikkat çeken BAU Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç ise bu teknolojilerin, tıbbi verilerin işlenmesi ve analizi, hastalıkların erken teşhisi, kişiselleştirilmiş tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin genel olarak iyileştirilmesi konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kılıç, “Yapay zeka, büyük veri setlerinden karmaşık bilgileri ve ilişkileri tanımlayarak, tıbbi araştırma ve uygulamalarda yeni kapılar açmaktadır. Örneğin, kanser teşhisi ve tedavisinde, yapay zeka destekli sistemler, tümörlerin görüntülerini analiz ederek, teşhisin daha hızlı ve doğru bir şekilde konmasına yardımcı olabilir. Aynı zamanda, hastaların genetik bilgileri ve yaşam tarzı verileri kullanılarak, her bireye özel tedavi yöntemleri geliştirilmesine olanak tanır. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, bu konularda farkındalık yaratmak ve en iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.

İletişime etkisi nasıl?

BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Suher’de iletişim endüstrisinin, yapay zekanın sağladığı araçlar sayesinde önemli bir dönüşüm geçirmekte olduğunu söyledi.

Suher, “Yapay zeka tabanlı chatbotlar, müşteri hizmetleri ve destek süreçlerini otomatikleştirerek daha etkili ve verimli bir hale getirmekte; dil işleme teknolojileri ise çok dilli ve kültürlerarası iletişimi kolaylaştırmaktadır. Kreatif endüstrilerde de yapay zekanın etkisi büyüktür. Yapay zeka, müzikten sanata, edebiyattan film yapımına kadar geniş bir yelpazede yaratıcı süreçlere katkıda bulunmakta ve yeni eserlerin yaratılmasına olanak tanımaktadır. Bu anlamda Future IA Summit, bu teknolojilerin nasıl çalıştığını, endüstrilere nasıl entegre edilebileceğini ve etik, sosyal, ekonomik etkilerini derinlemesine anlamak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Şimdiden tüm katılımcılara başarılı ve verimli bir zirve dilerim.” dedi.