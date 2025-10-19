Bakan Kacır paylaştı! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri başarıyla geçti
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını açıkladı. Kacır, "BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, gök vatanın sarsılmaz iki pençesi" ifadelerini kullanarak, füzelerin üstün manevra kabiliyeti ve tam isabet performansıyla Türk mühendisliğinin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti.
Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu iki füzenin Türkiye'nin savunma alanındaki kararlılığını simgelediğini vurgulayarak, “BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, gök vatanın sarsılmaz iki pençesi” ifadelerini kullandı.
Kacır, paylaşımında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."
— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) October 19, 2025
