Bakan Şimşek: Yüksek katma değerli ürünlerle bazı makro ekonomik sorunları aşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış törenine katıldı.

AA'ya konuşan Şimşek, TEKNOFEST'in gelecek açısından çok kritik bir festival olduğunu belirtti. Şimşek, ASELSAN'ın geldiği seviyeyi gördüğü ve çok etkilendiğini kaydetti.

Bakan Şimşek, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün bazı teknolojiler konusunda kendisine bilgiler aktardığını, bunların çok özgün, çok ileri, dünyada birkaç ülkenin ancak üretebildiği teknolojiler olduğunu vurguladı.

'Yüksek katma değerli ürünlerle aşılacak'

TEKNOFEST'in bir bileşeninin de girişimcilik olduğuna dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Merakla başlayıp, bilim, inovasyon ve sonunda da bunu ticarileştirecek girişimcilik ekosistemiyle birleştirmişiz, harika. Üniversiteler, gençler, sanayi, teknoloji var. Bir ekosistemin bütün bileşenleri var. Türkiye'de başarı için bütün ekosistem yerli yerinde. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. Bu etkinliklerin getireceği ürünler sayesinde aşacağız çünkü savunma sanayinin geldiği noktayı biliyoruz. Bizim katma değeri yüksek ürünler üretip, cari açığımızı çok yüksek enerji faturasına rağmen kapatmamız gerekiyor. Ben bu etkinliğin bu şölenin bu festivalin bunda katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği çok parlak."