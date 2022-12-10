Bakım ve uygulama geliştirme sözleşmesi imzalandı

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye taraflar adına TÜBİTAK ULAKBİM Müdürü Mehmet Mirat Satoğlu ve AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Havan imza attı.

Sözleşme kapsamında, tespit edilen ihtiyaçlar ve özel geliştirme talepleri karşılanacak. Pardus ekibiyle çeşitli sorunların çözümü ve Kurumsal Pardus Yazılım Merkezi gibi konularda zaman zaman çalışmalar yapan AFAD, sözleşmeyle TÜBİTAK ULAKBİM ile işbirliğini daha resmi ve kurumsal bir düzeye çıkardı.

Hizmet kapsamında geliştirilecek ek özelliklerin büyük kısmı, kuruma özel olmayan ve genel kullanıcı kitlesine hitap edecek yazılımlardan oluşuyor.

2015 yılında "Yerli Bilişim ile Milli Değişim" vizyonuyla yerli ve açık kaynaklı teknolojilerle bilişim alt yapısını dönüştürmeye başlayan AFAD, 2021 yılı içinde 81 il müdürlüğünde milli işletim sistemi Pardus'a dönüşüm sürecini tamamlamıştı. AFAD, sözleşmeyle "Pardus Göç ve Dijital Dönüşüm Yolculuğu"na hız kesmeden devam edecek.

Pardus, Debian GNU/Linux temelli, özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olarak tanımlanıyor. İnternet üzerinden ücretsiz indirilip, kurulabiliyor. Pardus'un, bireysel kullanımın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarıyla KOBİ'lerde kolay yaygınlaştırılabilmesi için kurumsal ihtiyaçları karşılayan alt projeleri de dikkat çekiyor.

Ayrıca, TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde, 'LiderAhenk' Merkezi Yönetim Sistemi, 'Engerek' Kimlik Yönetim Sistemi, 'Ahtapot' Bütünleşik Siber Güvenlik Sistemi ve 'ETAP' Etkileşimli Tahta Arayüz Projesi'nin geliştirilmesine devam ediliyor.