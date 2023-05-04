Bankalara saldırılar yüzde 238 arttı

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, özellikle hükümetleri, işletmeleri ve endüstriyel kuruluşları hedef alan en büyük siber tehditler ve gelecekte siber güvenlik ortamını etkileyecek eğilimlerle ilgili olarak içgörülerini aktardı.

Yapay zeka, kurumsal verilerin Darknet üzerindeki etkisi, deepfakes'in taşıdığı riskler ve sektöre özgü kritik tehditler, etkinlikte masaya yatırılan konular arasında yer aldı. Kaspersky'nin ortaya koyduğu, ödün verilmemesi gereken ve olası güvenlik açıklarının sayısını en aza indiren çözümler oluşturmanın bir yolunu açan "Siber Bağışıklık" yaklaşımı hakkında paylaşılan bilgiler de ilgi çeken konulardan biri oldu.

Siber tehdit ortamı gelişmeye devam ediyor. 2023 yılında riskleri artmaya devam edecek olan bulut güvenliği ihlalleri gibi dikkat edilmesi gereken birçok faktör bulunuyor. IoT cihazlarının güvenliği konusunda artan endişeler de bulunuyor. Saldırganlar, kullanıcıların kişisel verilerine ve ağlara erişmek için IoT cihazlarını hedef alacak. Yapay zeka destekli siber saldırılarda da artışlar olacak. Saldırganlar, güvenlik açıklarını tanımlamak ve daha sofistike saldırılar başlatmak için makine öğrenme algoritmalarını ve diğer yapay zeka teknolojilerini kullanacak.

Giderek daha yaygın hale gelen tedarik zinciri saldırıları ise 2023 yılında da artmaya devam edecek. Saldırganlar, müşterilerinin ağlarına ve verilerine erişmek için üçüncü taraf satıcıları ve tedarikçileri hedef alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen META Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Başkanı Dr. Amin Hasbini, "Tehdit ortamının hızla genişleyen sınırları ve sürekli olarak artış gösteren yeni dijital cihazların sayısı göz önüne alındığında, günde 400 binden fazla kötü amaçlı dosya tespit etmemiz şaşırtıcı değil ve bu sayı her geçen yıl artıyor." ifadesini kullandı.

Bireylerin, işletmelerin ve hükümetlerin sistemlerini ve verilerini bu gelişen tehditlerden korumak için güçlü siber güvenlik önlemlerini uygulamaları, ortaya çıkan tehditlere karşı tedbirler almaları, en son güvenlik trendlerini ve en iyi uygulamaları takip ederek bu doğrultuda proaktif önlemler almaları kritik bir önem taşıyor.

Kimlik avı saldırılarında kademeli artış

Sosyal mühendislik siber saldırılarını derinlemesine inceleyen Kaspersky, META bölgesinde en yaygın olan kimlik avı saldırıları hakkında bilgiler paylaştı.

2022 yılının ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği karşılaştırıldığında, Mısır (yüzde 49), BAE (yüzde 33), Katar (yüzde 88), Umman (yüzde 28), Kuveyt (yüzde 27) ve Bahreyn (yüzde 20) özelindeki kullanıcılara yönelik kimlik avı saldırılarında artışlar tespit edildi. Öte yandan, Suudi Arabistan'daki kimlik avı saldırılarında yüzde 1'lik hafif bir gerileme yaşandı.

Afrika bölgesinde 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla bu yılın aynı döneminde Güney Afrika (yüzde 7), Nijerya (yüzde 53) ve Kenya'da (yüzde 87) kimlik avı saldırıları artış gösterdi. Türkiye'de ise 2022'nin ilk çeyreğine kıyasla 2023'ün aynı döneminde yüzde 53'lük artış kaydedildi.

Kaspersky verilerine göre, 2023'ün ilk çeyreğinde META bölgesinde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla kurumları hedef alan fidye yazılımı saldırıları sayısı büyük ölçüde düşüş gösterdi. Bu düşüş ise B2B fidye yazılımı tespitlerinin sayısının yüzde 61 oranında düştüğü Orta Doğu bölgesinde gözlendi. Aynı dönemde Türkiye'de fidye yazılım saldırıları yüzde 59, Afrika'da yüzde 65 oranında düştü.