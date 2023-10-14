Barkod teknolojisi 2027 'de karekoda dönüşecek

İstanbul/DÜNYA

Dünyada uluslararası ticaretin dilini temsil eden barkotlar, 2027 yılında tamamen karekoda dönüşecek. GS1 sistemi, uluslararası elektronik ticaret uygulamaları için evrensel bilgi tanımlama sistemi olarak bu süreci yönetiyor. “Amacımız, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde dijital dönüşümün hızlanması” diyen GS1 Türkiye Genel Müdürü Elif Bilgehan Müftüoğlu, bu doğrultuda başlattıkları Ürün Verisi Yakalama hizmeti ile e-pazaryerleri de dahil tüm satış platformlarında ürüne ait doğru ve güncel veri ile birlikte ürünün kaliteli fotoğraflarının olmasını sağladıklarını bildirdi. Ürün üzerindeki tüm bilgileri, doğru, anlaşılır ve güncel olarak tüketicinin karşısına çıkardıklarını söyleyen Müftüoğlu, “Ürün Verisi Yakalama hizmetinin devamı olarak 2027’de karekoda geçeceğiz. Dönüşümle birlikte ambalaj üzerindeki bilginin yanısıra üretim bilgilerinden seri numarasına, hammadde bilgilerinden varsa karbon emisyon ölçümüne kadar pek çok bilgiyi tek bir kodun içine gömebileceğiz. Karekoda geçiş, 2024 – 2030 arası farklı yönetmeliklerle devreye girecek olan Avrupa Birliği Dijital Ürün Pasaportu regülasyonuna uyumu da sağlayacak” açıklamasında bulundu.

Modern alışveriş deneyiminin başlangıcı

Bugün alışveriş yapıldığında, satın alınan ürünler kasadan geçirilirken duyulan ‘bip’ sesi, GS1 Türkiye tarafından tanımlanarak uluslararası ticaretin dilini temsil eden barkodlar sayesinde ortaya çıkıyor. Perakende, tekstil, hızlı tüketim malları ve daha birçok sektöre yönelik hizmet sunduklarını dile getiren Müftüoğlu, GS1 oluşumunun etiket tabancasının oluşturduğu külfeti kaldırma fikri ile GS1’in ortaya çıktığını söyledi. İlk kez 1974’te GS1 ürün numarası taşıyan sakız paketinin kasada tarandığını ve bu taramanın modern alışveriş deneyiminin başlangıcı olduğunu ifade eden Müftüoğlu, “GS1 (GlobalStandartlar1), 1973’te ABD’de kurulan Evrensel Ürün Kodlama ile 1977’de Belçika’da kurulan Avrupa Mal Numaralandırma Örgütü’nün 2005’te birleşmesiyle oluşan ve 117 ülkede faaliyet gösteren bir oluşumdur. Ülkemizde, TOBB bünyesinde 1988’de Milli Mal Numaralandırma Merkezi kuruluyor, sonrasında 2015’te GS1 Türkiye ismini alıp, 2017’den itibaren TOBB’un kurucusu olduğu vakıf tüzel kişiliği altında faaliyet gösteriyor. Bugün herhangi bir mağazadaki raflarda bulunan ürünlerin yüzde 99’unda barkodlarımız bulunuyor. Bu barkod numaraları, dünyada her gün 10 milyar kez taranıyor. Dünyada 2 milyon firma, 1 milyar üründe barkod sistemini kullanıyor. Türkiye’de ise sistemi kullanan firma 38 bin” diye konuştu.