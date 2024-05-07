Batarya ham madde üretimine teşvik geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yüksek kaliteli ve uluslararası sertifikasyonlara sahip batarya paketleri üretimi gerçekleştirecek İstanbul Tuzla’daki Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası’nı açtı.

Ampherr Batarya Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Selman Tosunoğlu, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, TAYSAD Başkanı Albert Saydam ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta konuşan Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda kritik teknolojilerde üretim üssü olma hedefine Türkiye'yi bir adım daha yaklaştıracak önemli bir tesisin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mobilite ve yenilikçi teknoloji alanlarında koydukları tüm hedeflere ulaşmak için batarya ve enerji depolama teknolojilerini stratejik bir alan olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Kacır, küresel ölçekte elektrikli araç satışlarının arttığını, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak karbon-nötr teknolojilerinin yaygınlaştığını vurguladı.

2030’da 3,5 misli artacak

Bakan Kacır, batarya ve enerji depolama teknolojileri alanındaki yatırımlara yönelimin de katlanarak yükseldiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Bugün dünyada batarya üretim kapasitesi 2,6 terawatt saat düzeyindeyken, 2030'a geldiğimizde bu rakamın 3,5 misline yani 9 terawatt saate ulaşacağı öngörülüyor. Bu tabloda elektrikli araçlar ve mobilite sektöründeki öncü olma iddiamızı kuvvetlendirmek ve pazar payımızı arttırarak ülkemizi, 'bölgesel batarya üretim üssü' haline getirmek istiyoruz.

Bu amaç doğrultusunda yatırımlarımızı hızlandırıyor, batarya ve enerji depolama teknolojilerinin geliştirilmesini ve üretimini öncelikli olarak destekliyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar sabit yatırım tutarı 78 milyar lirayı bulan ve 6 bine yakın kişiye ilave istihdam sağlayacak, biri bugün açılışını yaptığımız fabrika olmak üzere 16 firmamızı teşvik sistemimizle destekliyoruz."

“Türkiye’yi merkez yapacağız”

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın mobilite çağrısıyla enerji depolama ve batarya teknolojilerine yönelik 3 milyar lira büyüklüğündeki 4 yatırım ve AR-GE projesini harekete geçirdiklerini belirten Kacır, ayrıca TÜBİTAK Burs ve Destek Programlarıyla son 5 yılda enerji depolama ve batarya teknolojileri alanında 316 proje ile 752 bilim insanı ve araştırmacıya 1,6 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.

Bunların yanında, batarya üretimindeki kritik ham madde ve madenlerin üretimi ve bu alandaki yatırımların planlamasıyla Türkiye'nin batarya tedarik zincirindeki konumunu da adım adım güçlendirmeye devam edeceklerini dile getiren Kacır, "Ülkemizi batarya ve enerji depolama teknolojileri gibi yenilikçi teknoloji alanlarında küresel ölçekteki mega yatırım merkezilerinden biri haline getireceğiz. Bunu yapmak adına, inşallah önümüzdeki dönemde yeni bir teşvik programını da hayata geçireceğimizin müjdesini de ilk kez buradan duyurmak isterim" diye konuştu.

“2 gigawatt saatlik ilave kapasiteye erişilecek"

Fatih Kacır, Ampherr Batarya Teknolojileri Fabrikası ile 2024 sonuna kadar 500 megawatt saatlik, 2025 ve 2026 yıllarında ise kademeli olarak 2 gigawatt saatlik ilave batarya üretim kapasitesine erişileceğini aktardı. Kacır, sözlerini şöyle tamamladı: "Elektrikli otobüslerden elektrikli ve yakıt pilli kamyonlara, hafif ticari araçlardan iş makinelerine ve elektrikli yatlara kadar farklı ulaşım araçları için batarya üretme kabiliyetine sahip olan Ampherr Batarya'nın Avrupa'dan Amerika'ya çeşitli pazarlarda ülkemizi gururla temsil edeceğine inanıyorum. Firmamızı bu vizyoner ve stratejik yatırımından dolayı kutluyorum. Tesis aynı zamanda mobilite sektöründeki vizyonumuzun yatırımcılar tarafından da paylaşıldığının, ülkemizin yatırım ortamına ve sektörümüzün potansiyeline güvenin bir göstergesi niteliğindedir.”